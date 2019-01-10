2019新年祝福语有哪些 新年祝福语汇总一览

2019-01-10 16:11:27 来源：91单机游戏 编辑：NO

新年即将来临，相信很多小伙伴都在为新年的祝福语而感到烦恼吧？今天小编为大家分享一下2019新年祝福语汇总，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！

过年说祝福语是有讲究的，我们需要针对不同的人应该说不同的祝福语，如果祝福语应用不当则可能适得其反，让被祝福的人生气。那2019年祝福语应该怎么说呢?请看下文。

方法/步骤

给爷爷奶奶及外公外婆说的祝福语/词

由于曾祖这一代人年龄已经比较大了，钱财、事业已经不是他们追求的目标了，他们追求的是健健康康、无病无痛。因此，在对他们说祝福语的时候，要从身体健康、心情等方面来说。比如：祝爷爷奶奶身体健康，万事如意，笑口常开。

给父母说的祝福语/词

给父母说的话就要视父母是否退休而定，如果父母已经退休，这祝词则和曾祖一代的祝词类似;如果父母还在上班，那么可以说一些健康、心情、事业、财富等方面的祝语。比如：祝爸爸妈妈工作顺利，步步高升，天天开心等。

给妻子或丈夫说的祝福语/词

夫妻之前的祝福语主要以俏皮话为主，不要一本正经的，需要有些创意。比如：祝老婆在新的一年里猪圆玉润、花容月貌，越来越年轻等。祝老公：平步青云步步高升，工作顺利万事大吉。

给领导说的祝福语/词

给领导说的额祝福词主要从家庭、健康、开心、职位等方面去说，比如：祝张总在新的一年里工作顺利，事事顺心，带领我们一起共创新辉煌。或说：祝李总身体健康、家庭幸福、阖家欢乐。

给同事说的祝福语/词

给男同事的祝福语主要从事业和财富方面说，对女同事说的祝福语主要从漂亮、年轻、爱情等方面去说，用词呢最好是带点调戏的意味，这样比较有趣。比如：祝：小丽在新的一年里，越来越漂亮，越来越动人，招更多的蜂，引更多的蝶，更多的帅哥倒在你的石榴裙下。

给孩子及晚辈说的祝福语/词

给上学的晚辈说的祝福语则与学习相关。如：祝小明学业有成，考上理想的高中或理想的大学。如果晚辈已经上班，可以说：祝小强在新的一年里事业更上一层楼，寻获自己的爱情，实现事业爱情双丰收。