淘宝互动抽奖入口在哪？淘宝互动抽奖入口介绍

2019-01-10 16:09:59 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

互动抽奖是淘宝新推出的一个玩法，但是很多用户都不知道互动抽奖该怎么设置？怎么参与？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

淘宝参加互动抽奖的步骤：

1、想要参加互动抽奖活动的话，用户需要先找到商家发布的相关视频，也可以直接通过下方的地址链接进入年货节会场：点击此处，从而查找互动抽奖视频。

2、滑动屏幕在下方找到右上角带有“互动抽奖”标识的视频，点击进入其中播放视频就可以参加抽奖了!

3、而等到视频播放完毕之后，系统会给出一道选择题，而回答正确的用户就可以领取红包奖励哦!

想参加淘宝互动抽奖活动，那就按照以上方法操作吧!