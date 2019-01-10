微信同行天数怎么查看 微信同行天数查看方法流程详解

2019-01-10 16:08:39 来源：91单机游戏 编辑：zw

最近，很多小伙伴都知道微信给出了2018微信数据报告，大家可以在数据报告中看到很多用户使用习惯等数据，还有与微信同行多少天，很多小伙伴对此都非常好奇，不少网友在问微信同行多少天怎么查?下面小编就为大家分享微信同行天数查看方法，快来看看吧。

微信同行天数查看方法

保存图片，在微信扫面上面的二维码，下拉到最后，可以看到查看微信怎么查看与微信同行多少天的入口

其实很简单，我们可以看到最后有一个提示的，点击查看就行。

点了以后，就可以看到显示的时间了

以上就是小编为大家分享的微信同行天数查看方法，希望对各位玩家有所帮助。