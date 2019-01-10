联通营业厅套餐怎么变更？变更套餐技巧一览

2019-01-10 16:08:13 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

“在线变更套餐”是联通营业厅新更新上线的一个服务，那么在联通营业厅软件中该怎么更新套装呢？需要什么材料呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

联通营业厅在线变更套餐的步骤：

1、进入到联通营业厅的首页之后，我们需要先登录自己的手机账号，然后点击页面下方的“服务”功能，从而查找“变更套餐”的服务。

2、通过服务页面左侧的“办理”分类，我们就可以滑动找到所需的“套餐变更”功能了，非常方便快捷!

3、在此之后，我们可以从下方的列表里查看各种套餐资费详情，接着选择自己需要变更的套餐申请办理就行了!

联通用户想要变更自己的手机套餐，那就按照上面的方法操作吧!