联通营业厅大王卡怎么注销？大王卡注销教学

2019-01-10 16:06:28 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

大王卡套餐是联通推出的一个业务套餐，最近不是用户都在问在联通营业厅中可以注销大王卡套餐吗？怎么注销呢？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

联通营业厅注销大王卡详情介绍：

尽管联通营业厅app本身并没有提供注销大王卡套餐的服务，但是用户能够通过以下方法完成注销：

1、搜索附近的联通营业厅，然后带上自己的身份证去线下营业厅办理销户的手续。

2、直接拨打联通的客服电话：10010，然后按照客服电话里的语音提示进行操作完成注销。

3、除此之外，联通营业厅app最近推出了“变更套餐”的功能，借此就能够直接更换大王卡套餐哦!

想注销联通的大王卡套餐，那就按照以上方法操作吧!