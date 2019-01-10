DNF怪味巧克力夺还战奖励是什么 巧克力夺还战奖励汇总介绍

2019-01-10 16:06:10 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道DNF的怪味巧克力夺还战是即将上线的新活动，很多小伙伴对此非常好奇与关注。不少玩家都知道这次的奖励物品还是比较丰厚的，而且需要收集一定数量的活动道具才能兑换，很多小伙伴都好奇奖励有哪些？小编整理了资料和大家分享下吧!

DNF怪味巧克力夺还战奖励有哪些?

活动时间 ：2月7日 - 2月21日

活动地址 ：游戏内界面

活动奖励：

活动材料可以在NPC南瓜球的小跟班商店中兑换各种道具黑夜穿行之证和深渊派对邀请函。

开启后，可以获得30个黑夜穿行之证。

开启后，可以获得30张深渊派对邀请函。

开启后，可以随机获得1个巧克力狂魔变身药水或巨型巧克力狂魔变身药水。

开启后，可以获得1个无法交易的爱宠变大药剂。

总结：这次的活动可以获得一些深渊派对的邀请函，而且还有一些消耗品药剂，具体内容如上!