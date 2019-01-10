了不起的修仙模拟器怎么创建门派？门派建立条件是什么？

2019-01-10 16:04:21 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

了不起的修仙模拟器中门派是很重要的玩法，有志向的玩家会选择自己创建，91单机小编给大家带来了不起的修仙模拟器中门派建立方法。

门派建立

在了不起的修仙模拟器中，建立门派肯定是最重要的一环。然而目前版本的游戏，教程尚不完善，以至于很多玩家玩了很长时间都不清楚怎么建立门派。

想要建立门派，首先需要内门弟子。从外门晋升到内门弟子，需要达到 25000 的筑基值。事实上，游戏刚开始给予的道具中，有一瓶极其重要的筑基丹。只要让任何一名外门弟子吃下筑基丹，就能立刻达到 25000 筑基值。此时你就能在该人物的菜单中找到晋升内门的选项。

只要有一名内门弟子，就可以点击屏幕右侧菜单的门派按钮，创建自己的门派了。

需要注意的是，内门弟子不会处理杂务工作，所以晋升前一定要安排好相关工作事务，避免前期无人可用。