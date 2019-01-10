聊天宝品怎么购买？购买商品流程分享

2019-01-10 16:04:15 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

聊天宝是一个即将上线的在线购物软件，但是不少小伙伴都不知道聊天宝该怎么购买？那么这边91手游网小编给大家介绍下吧！

聊天宝购买商品的流程介绍：

1、通过聊天宝购物的方法并不复杂，用户点击下方的“好东西”分类选项，就可以打开相关页面搜索查找自己感兴趣的商品。

2、找到想要购买的商品之后，大家需要选择右下角的“用券抢购”按钮，这时候就可以选择商品类型进行下单了。

3、随后在订单界面里手动添加收货地址，通过微信或者支付宝就可以直接购买商品了，感兴趣的朋友都可以来试一试!

聊天宝提供商品优惠力度很大，用户们都可以来看一看哦!