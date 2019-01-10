2019年猪年中有什么好的吉祥语 2019年猪年吉祥语汇总

2019-01-10 16:04:09 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

我们的时间是一去不复返，永远行色匆匆，因此大家才要好好的珍惜当下，好好的感谢我们陪伴在我们身边的每一个人，那今天的文章中，主要就是要看看在猪年中有什么好的吉祥语汇总吧。

1、鼠年兴，牛年壮，虎年猛，兔年强，龙年飞，蛇年祥，马年奔，羊年放，猴年高，鸡年升，狗年旺。十二生肖少一个，猪年大发贺新年!

2、亲爱的知道吗?你近来消瘦了许多!我是看在眼里，疼在心里呀，眼看就要过年了，你的身体却让人担心……谁不想让自己的猪多杀几斤呢!

3、我狠下心离去的那一刻，你在我身后无助的哭泣和撕心裂肺的痛楚让我刹那间明白我是多么地爱你，我猛地转身哭着把你抱紧：这头猪我不卖啦!

4、哭了吧傻了吧，幸福的日子没有了吧?早警告过你，不要贪吃贪睡，可你就是不听。这下你该记住了吧，猪长到一定分量就要出栏的。

5、不是每一朵花都能代表爱情，但是玫瑰做到了;不是每一种树都能耐得住渴，但是白杨做到了;不是每一头猪都能收到短信，但是你做到了

6、龟兔赛跑，猪做裁判，你说是龟跑得快还是兔子跑得快?

7、那段日子，我们静静地走在家乡的小路，你害羞地低着头。乡亲们见了我们都夸你：嘿，又漂亮又干净!也夸我：好孩子，这么小年纪就出来放猪!

8、一只小猪，即将被屠宰。屠夫恶狠狠的来抓它。但小猪却慷慨激昂的说，死何惧哉，等我把这条短信看完。呵呵

9、上帝没有给猪智慧，是因为他要猪幸福。所以，你一定要幸福。

10、像猪一样肥，烦恼吗?像猪一样懒，有罪吗?像猪一样笨，可怜吗?当然不是，你是猪嘛!想干嘛，就干嘛!

11、跟我妈说了，我喜欢你，我要让你去我家，日日夜夜陪伴我，知道吗?通过这些日子的交往，我发现我已经不能没有你，可我妈不肯，她说：家里不准养猪!

12、你拉着一头猪逛街，很幸福的样子。我经过，满怀同情地说：“看一个人的档次，就看他跟谁在一起。”话未说完，就看到猪很鄙夷地弃你而去。

13、有一颗豆，跌倒了，它气馁，情绪低落。这豆就是我，有什么能鼓励它站起来呢?答案就是你!因为有一样东西，叫“猪鼓励豆”。

14、爱人是路，朋友是猪，人生只有一条路，路上会有好多猪，有钱的时候别走错路，缺钱的时候别卖猪，幸福的时候别迷路，休息的时候喂喂猪。祝我的猪快乐!

15、小猪很伤心地哭着。妈妈问：哭什么?小猪说：我觉得自已很笨。妈妈安慰他：孩子，别哭，看这条短信的人比你还笨呢!

16、天空飘着小雨丝似在嘲笑我的痴为何你那么自私狠心让我空相思绞尽脑汁写下诗满腹心酸有谁知只有猪头和白痴盯着手机看此诗

17、每每风雨凄厉，是我为你嘘寒问暖，遭逢饥荒我都为你送饭，你憨厚神情令我兴奋盎然，其实养头猪蛮有成就感嘛!

18、在这温馨浪漫的日子里，一头小猪躲在屋里画蛋蛋，画的蛋蛋圆又圆。猪，圆蛋快乐!

19、清晨曙光初现，幸福在你身边;中午艳阳高照，微笑在你心间;傍晚日落西山，欢乐随你天。猪年吉祥，大吉大利!

20、天气变化无偿，小心着凉，再次关心你几句：你要一戒脱衣;二戒晚归;三戒冷饮;四戒挑食;五戒冷浴;六戒醺酒;七戒登被子;八戒你明白了吗?

小结：在猪年到来的时候，我们都会在辞旧迎新的时刻，告别过往，面相未来。相互给身边的人送上一段真挚的祝福。