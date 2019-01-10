红米Note7和荣耀10青春版怎么选 二者性价比优劣对比详解

2019-01-10 16:03:22 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道红米Note7和荣耀10青春版这两款手机的价格差距不是很大，而且使用的人群也差不多，很多网友们对这个两款手机就进行了评价，但是不少网友都不知道该怎么选。那么哪款手机比较好呢?小编整理了最新的资料和大家分享!

红米Note7和荣耀10青春版哪个好

从手机的各方面性能以及价格来看，红米Note7更占优势，理由如下：

红米Note7和荣耀10青春版外观设计比较相似，极光渐变配色，后置双摄，水滴屏，后置指纹识别等。

但是硬件配置方面，红米Note7和荣耀10青春版区别还是很大的。

红米Note7主摄达到4800万+500万像素组合，双面玻璃机身设计。电池4000毫安时，支持18W快充，还有type-c接口。

荣耀10青春版为塑料机身，摄像头方面是1300万像素+200万像素后置双摄，前置2400万像素摄像头。电池3400毫安时。

红米Note7处理器为骁龙660，荣耀10青春版处理器是麒麟710，都是非常不错的中端处理器。

红米Note7价格更低。红米Note7售价，3+32版999元，4+64版1199元。

总结：这两款手机的配置方面差距的还是蛮大的，但是红米Note7更占优势，价格也比较低!