个人所得税app赡养老人能不能多选 赡养老人最佳选择方案介绍

最近，很多小伙伴都下载了个人所得税app，其中不少用户最近在问个人所得税app中的赡养老人能不能够进行多选呢?很多小伙伴对此非常关注。那么个人所得税app赡养老人可以多选吗？怎么选呢？来和小编一起看看个人所得税app赡养老人的选择介绍吧!
个人所得税app赡养老人能多选吗
1、如果你是独生子女的话，那么每月2000元的标准定额则由你一人独享;
2、如果你不是独生子女的话，则有您和您得兄弟姐妹进行平摊，或者是大家一起协议如何分摊这每月2000元的标准定额，当然也可以由被赡养人指定分摊金额比例;
(1)如果兄弟姐妹均摊则不需要书面协议;
(2)如果是大家协议分摊金额或者被赡养然指定分配比例均需要书面协议;
以上就是小编为大家带来的关于个人所得税app赡养老人的相关选择介绍啦!
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