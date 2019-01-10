了不起的修仙模拟器怎么种田？种植什么作物好

2019-01-10 16:01:12 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

了不起的修仙模拟器中种植作物分为农田和药田，是玩家生存和获取修仙材料的重要途径，91单机小编给大家带来了不起的修仙模拟器种植田地玩法。

种田技巧

在了不起的修仙模拟器中，种植作物是非常重要的工作。它不仅能带来稳定的食物补给，还是各种药物和修仙材料的来源。

想要进行种植，需要在建造菜单中，选择农田或药田，并在地图上拖拽出农地范围。之后，点击相应区域，在底部栏的种植物按钮处选择需要的作物。工作确认后，有农人工作安排的外门弟子就会前去开垦种植。

农田初期的主要作物有 6 种。

小麦：对温度、光照等因素适应性很强的粮食作物，也是重要的食物来源，制作面粉的素材。

药草：基础药物，也是炼制其他药品的素材。

香菇：菌类食物，只能在阴暗环境里生长。

棉花：生产布料的主要来源。

梨树：食物来源之一，与野生梨树类似。

银杏树：银杏(食物 + 药物)来源，与野生银杏树类似。

药田初期的主要作物有 4 种。

人参：药材之一。

芝草：药材之一。

清心草：药材之一。

灵仙草：炼制精元丹的材料，早期获取精元的重要手段。

关于种植，需要注意的有两点。其一是负责农工的外门弟子，一定要装备农具，否则整体效率会极其低下。其二是对于种植的物种，请尽量选择适宜其生长的土地来开垦，包括温度、光照的要求，还有土壤的肥沃度。如果是药田，更是应该找灵气充裕的地段。