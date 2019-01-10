2019春节京东物流放假吗？京东春节期间会不会发货

2019-01-10 15:58:49 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

由于各大快递的放假，淘宝天猫的商家都不得不选择停止发货，而京东不同的是自家有物流，91单机小编给大家带来2019春节京东物流情况。

2019京东春节快递放假吗 2019京东快递春节放假时间

2019京东春节快递放假吗

2019京东春节快递放假安排还未通知，不过据京东透露，从2013年起京东就“春节不打烊”，今年已经进入第六个年头。京东物流的一线员工以及其他在春节期间返岗的京东员工，都将享有额外补贴、过年加倍发工资等福利。

孩子(18周岁及以下)不在本地的京东员工，还可以把孩子接来过春节，京东将提供接送一个孩子3000元，接送多个孩子6000元的“子女团聚补贴”。

京东物流简介

京东物流隶属于京东集团，以打造客户体验最优的物流履约平台为使命，通过开放、智能的战略举措促进消费方式转变和社会供应链效率的提升，将物流、商流、资金流和信息流有机结合，实现与客户的互信共赢。京东物流通过布局全国的自建仓配物流网络，为商家提供一体化的物流解决方案，实现库存共享及订单集成处理，可提供仓配一体、快递、冷链、大件、物流云等多种服务。

京东快递

京东物流以降低社会化物流成本为使命，致力于成为社会供应链的基础设施。基于短链供应，打造高效、精准、敏捷的物流服务;通过技术创新，实现全面智慧化的物流体系;与合作伙伴、行业、社会协同发展，构建共生物流生态。通过智能化布局的仓配物流网络，京东物流为商家提供仓储、运输、配送、客服、售后的正逆向一体化供应链解决方案、快递、快运、大件、冷链、跨境、客服、售后等全方位的物流产品和服务以及物流云、物流科技、物流数据、云仓等物流科技产品。京东是拥有中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包(达达)六大物流网络的企业。

2018年2月14日，京东在电邮声明中称，京东将通过出售物流子公司股份，筹资大约25亿美元;京东称投资者包括高瓴资本和红杉，其他投资者包括招商局集团和腾讯。

京东快递怎么收费

(一)上门自提订单

1、企业用户

订单金额小于49元，则需每单承担3元基础运费;满49元则免基础运费，不收续重运费。

京东快递怎么收费

2、非企业用户

订单中的生鲜商品和非生鲜商品，分别计算金额、运费，互不参与运费凑单;订单总计应收运费等于订单中的生鲜商品应付运费与非生鲜商品应付运费之和。

1)订单中的生鲜商品金额小于49元，则需每单承担3元基础运费;满49元则免基础运费，不收续重运费。

2)订单中的非生鲜商品金额小于49元，则需每单承担3元基础运费;满49元则免基础运费，不收续重运费。

(二)京东配送订单

1、企业用户

订单金额小于99元，则需每单承担6元基础运费;满99元则免基础运费，不收续重运费。

2、非企业用户

订单中的生鲜商品和非生鲜商品，分别计算金额、重量、运费，互不参与运费凑单;订单总计应收运费等于订单中的生鲜商品应付运费与非生鲜商品应付运费之和。

京东物流运费

(三)京准达订单

选取京准达服务的订单，如果产生基础运费或续重运费，则在此基础上额外加收京准达运费;如未产生基础运费和续重运费，则只收取京准达运费。其中，单个订单中的中小件生鲜商品、中小件非生鲜商品分别加收京准达运费6元，大件商品加收京准达运费39元，若一个订单中同时包含中小件生鲜商品、中小件非生鲜商品及大件商品，将同时收取中小件生鲜商品、中小件非生鲜商品及大件商品的京准达运费。具体收取费用以提交订单时的运费信息为准。

(四)极速达订单

所有级别会员用户订单选择“极速达”配送服务，则单笔订单收取99元极速达运费，不收取其它运费。

(五)厂家或供应商配送订单

1、企业用户

订单金额小于99元，则需每单承担6元基础运费;满99元则免基础运费，不收续重运费。

2、非企业用户

订单中的生鲜商品和非生鲜商品，分别计算金额、运费，互不参与运费凑单，不收取续重运费。订单总计应收运费等于订单中的生鲜商品应付运费与非生鲜商品应付运费之和。

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1)订单中非生鲜商品金额小于99元，则需每单承担6元基础运费;满99元则免基础运费。

2)订单中生鲜商品金额小于99元，则需每单承担12元基础运费;满99元则免基础运费。

(六)港澳订单

所有用户所下订单的收货地址为香港或澳门时，单个订单的运费按照订单商品重量收取，规则见下：

1、订单重量≤3kg，香港订单：24元;澳门订单：31元;

2、3kg<订单重量≤5kg，香港订单：38元;澳门订单：43元;

3、5kg<订单重量≤10kg，香港订单：62.5元;澳门订单：64元;

4、10kg<订单重量≤20kg，香港订单：115元;澳门订单：109元;

5、20kg<订单重量≤30kg，香港订单：185元;澳门订单：169元。