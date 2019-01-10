小影怎么用照片制作视频？制作照片视频教程

2019-01-10 15:57:53 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

小影是一款非常好用的编辑视频软件，最近不少网友都在问怎么制作视频？用照片可以做视频吗？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

小影制作照片视频的步骤：

1、若是想要制作出照片视频，那么大家就得在小影的主页点击下方的按钮(如下所示)，从页面的右上角选择“相册MV”功能。

2、接下来需要从手机本地选中图片素材，然后通过右下角的“添加”按钮打开编辑页面进行设置。

3、在这之后，从下方的列表里添加配乐并且完成镜头的编辑，我们就可以通过右上角按钮保存上传作品了，非常方便快捷!

想制作照片视频的朋友，可以参考上面的教程。