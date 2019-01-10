个人所得税app里受雇单位有2家怎么办 个税APP多个受雇单位删除方法

2019-01-10 15:56:37 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

个人所得税是一款很实用的APP，很多用户登录后发现自己有多个任职受雇单位，那么这该怎么删除呢？小编为大家带来了个税APP多个受雇单位删除方法，一起来看看吧。

多个任职受雇单位删除方法介绍

首先：大家在手机应用市场内下载个人所得税APP，注册后通过人脸识别，就可以快速登录个人中心。

一、如何添加个税任职受雇信息?

1、如果受雇信息显示空白，没有任何信息，那么需要携带相关资料去办税大厅完成基础采集;

2、有很多人发现自己不需要填写受雇信息，这是因为你所在的单位已为你报送过基础信息，则相关的任职受雇信息可以自动带出。

二、个税APP任职受雇信息有2个

这是由于你曾经的单位已经为你报送过基础信息，后来离职或换工作，现在的单位还没来得及去报送，导致还是原来的单位，那么大家可以采用以下两个办法：

1、申诉

个税APP-我的个人中心-任职受雇信息-点开当前公司的名称-右上角申诉，可以选择曾经任职和我未任职，补充说明一下，等待几个工作日就可以删除重新再手动添加。

2、修改

如果是自己手动添加的任职受雇信息，那么可以进行修改，不需要申诉了。

另外，还有可能出现陌生的公司名称，大家可以尝试联系对方公司，要求删除信息，对方会处理的，公司名称和电话在网上查一下。