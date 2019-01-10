2019京东年货节红包怎么获得？新年开门红红包领取地址在哪

一年一度的京东年货节已经开始了，用户们可以领取红包折上折，更有机会获得大奖，91单机小编给大家带来2019京东年货节红包。
2019 京东年货节再度来袭，赶在春节给家里带礼物小伙伴运气来了，此次活动最高可以得到4999元的红包
【京东春节全民抢红包活动地址】
1、 活动时间
1) 活动阶段： 2019 年 1 月 9 日00：00：00- 2019 年 1 月 15 日23：59：59。红包千万奖金池，先到先得，发完即止。
2) 红包使用时间： 2019 年 1 月 9 日00：00：00- 2019 年 1 月 24 日23：59：59
2、玩法细则
邀请好友助力，与好友一起开红包
1) 如何获得红包
① 邀请好友助力可获得红包：
用户在活动页面邀请好友助力开红包，每邀请 2 位好友，可开 1 个红包，首次邀请 1 位好友助力即可开 1 个红包。用户每邀请 1 个新用户注册京东并助力，可开 2 个红包(需要在注册后 24 小时内完成助力，仅新用户的第 1 次助力可给邀请用户带来 2 个红包)。
活动期间，每个用户最多可邀请好友助力开 30 个红包，开出的红包金额随机，最高 4999 元。仅京享值 150 及以上的用户可参与。
② 站外帮好友助力可获得红包：
用户在站外帮好友助力开红包，每次助力可开 1 个红包，开出的红包金额随机，0- 2 元不等。活动期间每个用户最多可助力 8 次，但仅能为同一用户助力 1 次。
2) 去哪里查看红包?
用户可在手机京东(v7.2. 0 及以上版本)登录参与活动的京东账号，在我的>我的钱包>红包中查看红包余额。
3. 红包使用规则：
1) 红包可在京东主站、手机京东v7.2. 0 及以上版本、M版京东、微信京东购物、手机QQ京东购物等渠道使用。
2) 红包无使用门槛，可与其它资产叠加使用，在提交订单时抵减商品金额(不抵减运费)。
3) 未使用完红包在有效期内可累积至下次使用，若超出有效期，则无法继续使用。
4) 红包不能进行兑换，提现或用作其他用途，不可用于抵减金银投资、钱币品类商品金额，不可用于全球购、充值、彩票等业务场景，具体以线上实际结算情况为准。
5) 使用红包的订单，若订单未拆分，则订单取消后，返还相应红包;若订单被拆分，则取消全部子订单后，返还相应红包;若只取消部分子订单，红包不予返还。
6) 使用红包的订单，若发生售后退货，则红包不予返还。
具体使用规则遵守红包使用的相关规则，可在京东首页>帮助中心中查阅。
4. 其他说明
1) 红包奖金池大于 1888 万元，其中 1888 元红包 1 个， 4999 元红包 1 个。
2) 活动期间，用户如果违反诚实信用原则或出现违规行为(如作弊领取、恶意套取等)，京东平台将取消该用户获得红包的资格。
3) 活动中有任何疑问，可在 2019 年 1 月 9 日00：00：00- 2019 年 1 月 15 日23：59： 59 登录手机京东—我的—客户服务咨询反馈。
最近在淘宝APP上上线了很多的新年活动，那么2019年货节集福鱼活动怎么参加呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！淘宝年货节集福鱼福气值怎么获得淘宝2019年货节福气值的获取方法有以下的几种：逛店铺、逛商品、分享拉好友等多种方式。在这其中以分享拉好友方式获得的福气值最快。拉一个好友双方都能得到一定
相信很多使用手机公积金APP的小伙伴不知道实名认证未通过怎么办呢？那么实名认证未通过怎么解决呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！【无法认证原因】可能曾经使用过别人的认证信息实名认证过，即使注销账户也不会注销实名信息，可以换个号码重新注册账户，认证自己的真实信息就好了，也可能是网络原因，在wifi
福年集福鱼换红包活动是淘宝今年新上的一个活动，相信不少网友都很期待吧，那么淘宝年货节集福鱼该怎么玩呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！年货节集福鱼玩法解析一年一度的电商年货节已于10日在展开。今年淘宝举行的是福年集福鱼换红包的活动。用足够的福气值兑换富鱼最终用富鱼来兑换红包。按照往年年货节的红包奖
相信很多小伙伴不知道支付宝的运费险什么时候才能退回来吧，那么具体怎么弄呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！《支付宝》运费险到账时间说明：1、理赔还未发起若交易符合运费险理赔条件，在【卖家确认收货】的72小时内，理赔款会自动划入买家支付宝账户余额。如果卖家没有操作确认收货，淘宝系统会超时自动确认收
2019年货节红包是京东的一个春节活动，那么2019年货节红包该怎么获得？在哪可以获得呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！京东2019年货节红包在哪领取？年货节红包怎么使用？活动入口：点击进入活动阶段：2019年1月9日0000：00-2019年1月15日2359：59。红包使用时间：2019年1
最近使用12306APP的小伙伴发现了身份证被别人注册了，那么身份证被别人注册了怎么办呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！首先，如果大家着急购买火车票的话，可以先用家人的身份证来注册账号购买，只要在12306中注册身份信息即可，如果之前注册过的话，直接登录即可。然后注册账号之后，大家直接选购车票
福年有福鱼活动是天猫中新上线的一个活动，但是不少小伙伴都不知道天猫福年有福鱼活动入口在哪？该怎么玩？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！天猫福年有福鱼活动怎么进？1、进入到天猫或淘宝的首页之后，系统会在第一时间自动推送“开启新福年”的窗口，紧接着点击即可参加“福年有福鱼”活动。2、除此之外，通过
怪物巧克力是dnf游戏中的一个活动道具，那么怪物巧克力该怎么获得呢？具体有什么用呢？不少玩家都不知道，这边91手游网小编给大家介绍下吧！dnf怪物巧克力获得方法以作用一览在推荐地下城消灭巧克力狂魔可以获得[怪物巧克力]，每天最多消灭巧克力狂魔14次、作用：可在NPC南瓜球的小跟班商店兑换奖励。总结：
最近使用个人所得税app的小伙伴也是很多，那么个人所得税app的多个任职受雇单位在怎么删除呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！个人所得税多个任职受雇单位删除方法介绍：1、申诉个税APP-我的个人中心-任职受雇信息-点开当前公司的名称-右上角申诉，可以选择曾经任职和我未任职，补充说明一下，等待几个
相信在淘宝APP中很多小伙伴不知道年货节集福鱼吧，那么年货节集福鱼怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！年货节集福鱼玩法攻略一年一度的电商年货节已于10日在展开。今年淘宝举行的是福年集福鱼换红包的活动。用足够的福气值兑换富鱼最终用富鱼来兑换红包。按照往年年货节的红包奖励经验来看，如果今年的奖