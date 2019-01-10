2019京东年货节红包怎么获得？新年开门红红包领取地址在哪

2019-01-10 15:55:55 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

一年一度的京东年货节已经开始了，用户们可以领取红包折上折，更有机会获得大奖，91单机小编给大家带来2019京东年货节红包。



2019 京东年货节再度来袭，赶在春节给家里带礼物小伙伴运气来了，此次活动最高可以得到4999元的红包

【京东春节全民抢红包活动地址】

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1、 活动时间

1) 活动阶段： 2019 年 1 月 9 日00：00：00- 2019 年 1 月 15 日23：59：59。红包千万奖金池，先到先得，发完即止。

2) 红包使用时间： 2019 年 1 月 9 日00：00：00- 2019 年 1 月 24 日23：59：59

2、玩法细则

邀请好友助力，与好友一起开红包

1) 如何获得红包

① 邀请好友助力可获得红包：

用户在活动页面邀请好友助力开红包，每邀请 2 位好友，可开 1 个红包，首次邀请 1 位好友助力即可开 1 个红包。用户每邀请 1 个新用户注册京东并助力，可开 2 个红包(需要在注册后 24 小时内完成助力，仅新用户的第 1 次助力可给邀请用户带来 2 个红包)。

活动期间，每个用户最多可邀请好友助力开 30 个红包，开出的红包金额随机，最高 4999 元。仅京享值 150 及以上的用户可参与。

② 站外帮好友助力可获得红包：

用户在站外帮好友助力开红包，每次助力可开 1 个红包，开出的红包金额随机，0- 2 元不等。活动期间每个用户最多可助力 8 次，但仅能为同一用户助力 1 次。

2) 去哪里查看红包?

用户可在手机京东(v7.2. 0 及以上版本)登录参与活动的京东账号，在我的>我的钱包>红包中查看红包余额。

3. 红包使用规则：

1) 红包可在京东主站、手机京东v7.2. 0 及以上版本、M版京东、微信京东购物、手机QQ京东购物等渠道使用。

2) 红包无使用门槛，可与其它资产叠加使用，在提交订单时抵减商品金额(不抵减运费)。

3) 未使用完红包在有效期内可累积至下次使用，若超出有效期，则无法继续使用。

4) 红包不能进行兑换，提现或用作其他用途，不可用于抵减金银投资、钱币品类商品金额，不可用于全球购、充值、彩票等业务场景，具体以线上实际结算情况为准。

5) 使用红包的订单，若订单未拆分，则订单取消后，返还相应红包;若订单被拆分，则取消全部子订单后，返还相应红包;若只取消部分子订单，红包不予返还。

6) 使用红包的订单，若发生售后退货，则红包不予返还。

具体使用规则遵守红包使用的相关规则，可在京东首页>帮助中心中查阅。

4. 其他说明

1) 红包奖金池大于 1888 万元，其中 1888 元红包 1 个， 4999 元红包 1 个。

2) 活动期间，用户如果违反诚实信用原则或出现违规行为(如作弊领取、恶意套取等)，京东平台将取消该用户获得红包的资格。

3) 活动中有任何疑问，可在 2019 年 1 月 9 日00：00：00- 2019 年 1 月 15 日23：59： 59 登录手机京东—我的—客户服务咨询反馈。