2019年京东年货节什么时候开始？商家规则是什么？

购买年货是春节前的传统，京东年货节因运而生，那么什么时候开始结束呢？91单机小编给大家带来京东年货节规则
据悉，京东年货节是京东每年大型营销活动之一，旨在为消费者提供多元化的购物体验，为品牌方和商家打造更多曝光渠道及多种类的营销方案。
一、活动时间
商家及商品报名时间 为2018年12月27日00:00:00至2019年1月8日23:59:59。
热卖期 自2019年1月9日00:00:00至2019年1月28日23:59:59。
休假期 自2019年1月29日00:00:00至2019年2月11日23:59:59。
二、准入规则
据悉，参加本次活动的商家店铺和商品须满足如下要求：
商家 方面，须遵守京东根据2019年年货节的实际情况制定的各类管理细则及相关通知、公告。
店铺 方面，要求商家遵守《京东开放平台商家违规积分管理规则》中的相关规定，若违反则不允许活动报名，并予以相应处罚：
违规类型累积扣分节点限制参加营销活动一般违规25分7日严重违规25分7日50分14日75分21日
另外，商家店铺要求京东风向标排名须达到店铺所属主营二级类目的前80%(即店铺风向标排名须超过店铺所属主营二级类目下20%的商家)，同时商家店铺同行业下近30天(前5天至前35天)的交易纠纷综合评分(交易纠纷因子排名率)须达到店铺所属主营二级类目的前90%，方可报名参加活动。
商品 方面，要求商家须遵守《京东开放平台营销活动规则》中活动商品信息发布规范，商品在好评率、评论数、30天动销率等方面须满足各活动具体要求。
三、发货时效要求
对于 热卖期 发货时效要求，需满足以下几个方面：
发货：交易达成后24小时内商家应将消费者商品订单发货的快递运单号上传至京东系统并点击出库;特殊商品如生活旅行类、定制类、装修服务类、大件商品，商家在商品页面承诺的发货时间与以上不同的，或与消费者有特殊约定的，适用其承诺或约定。
揽收：交易达成后48小时内消费者可以查询到订单的快递公司揽件跟踪信息;进行承诺时效设置的，商家应在设置时效内完成对相应消费者订单的发货及揽件。
特殊商品如生活旅行类、定制类、装修服务类、大件商品，商家与消费者对发货时间或揽件时间有特殊约定的，适用其承诺或约定。
四、运费险要求
消费者在2019年1月9日00:00:00至2019年2月11日23:59:59期间拍下并付款且商品一级类目在支持运费险服务范围内的，商家均需要支持运费险。
消费者在2019年1月9日00:00:00点起所有活动商家店铺内的所有商品详情页面都会有运费险服务标识，其中不支持2019年京东年货节运费险服务的类目下的商品，在消费者下单页面不会出现运费险服务标识，即该订单不会产生保费。
商家在2019年1月8日16:00:00前可自行申请开通运费险，开通后次日零点生效。如在此时间前商家未自行开通，京东将统一为商家开通。活动期间系统默认开通运费险服务的商家，系统将在2019年2月11日23:59:59活动结束后自动关闭运费险服务。
运费险生效时间自2019年1月9日00:00:00-2019年2月11日23:59:59，商家签署运费险协议后不能退出运费险服务。
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