个人所得税app人脸识别失败怎么办 个税app人脸识别失败解决方法

2019-01-10 15:50:49 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

个人所得税app现在已经上线了，其中许多用户使用人脸识别登录却识别失败，这该怎么办？小编为大家带来了个税app人脸识别失败解决方法，一起来看看吧。

个人所得税app人脸识别失败解决方法



光线问题

出现这种问题一般来说是光线的问题，用户可以将光线调整成适中的状态，不要太亮或者太暗，同时要将面部对准app中的提示框，反复多尝试几次就可以了。

网络问题

人脸识别是需要网络实时进行认证的，所以一定要保证手机网络的流畅性，可以尝试使用4G网络，或者重新链接一下wifi。

手机问题

手机贴膜遮住前面摄像头的 撕掉贴膜，部分手机可能存在一些适配的问题，包括对手机型号以及相机的要求达不到，建议换一个手机尝试一下。

还有一部分原因可能是同时使用人脸识别注册的用户太多，导致系统出现延迟的情况，只需要换一个时间段注册即可。

相关提示

需要在8:00-18:00时间段进行注册。