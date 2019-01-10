2019年猪年春节祝福语 2019年猪年春节祝福语温馨祝福语一览

2019-01-10 15:50:05 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

2019年猪年春节祝福语有哪些，很多小伙伴都在想一些猪年春节温馨祝福语，那么下面和小编一起看看猪年春节祝福语大全吧.

1、有些事，想了很久却没做;有些人，盼了好久却没来;有些路，走了很远却没头;有句话，等了很久终于要说了，新年快乐!

2、新的一年又来到，新的祝福也送到，祝福你每天都能象小白兔一样，开开心心、蹦蹦跳跳，搂着大大的“幸福”胡萝卜，一点点品尝，一点点咀嚼。新年快乐!

3、一切都是浮云，朋友才是兄弟，记忆留在心底，幸福快乐陪伴你：打牌运气挡不住，胡牌成牌把把出，别人掏钱你数钱。身体健康，万事如意，财源滚滚送给朋友你。

4、感悟新春，感受新年，幸福相守，快乐相伴，祝福送你，问候愿你，平安快乐，健康温暖，事业有成，梦想有望，运气常临，快乐每天。

5、新春心愿：物价不贵，单向收费，天天美味，千杯不醉，工作不累，考试得A，夫妻原配，不怕PK，日子甜美，天下无贼，天地祥瑞，和谐社会，无人掉队。

6、一朵花，采了许久，枯萎了也舍不得丢;一把伞，撑了很久，雨停了也想不起收;一条路，走了很久，天黑了也走不到头;一句话，等了好久……祝新年快乐!

7、向东方采了一些吉祥，问西方要了一丝好运，朝南方借了一份如意，在北方扯了一把平安，将这些全部送给你，新春到了，愿四面八方的幸福全部涌向你，新年快乐!

8、远方的思念悠悠，拂拭着心灵的温柔;醇香绵厚的美酒，荡漾着真情的守候;新春钟声的尽头，点燃好运在前头。祝福在新春，愿你挺立潮头，前程锦绣!

9、新年手机模式：把快乐设为震动，把幸福设为开机语，把健康设为安全模式，把健康设为彩铃，把祝福设为闹钟，时刻叫你起床。新年快乐!

10、2018酸甜苦辣尝遍，喜怒哀乐轮转，总的来说喜忧参半，在新春佳节来临之际，愿新的一年开心快乐常相伴，生活过的比蜜甜，健健康康迎新年。新年快乐!

11、在工作中，愿你在千军万马中一马当先，发扬龙马精神，立战功;在生活中，愿你在车水马龙中走马观花，任凭天马行空，享清闲。愿朋友猪年，一张一弛简单快乐，幸福永远!

12、春节马上就到，短信问候挤爆。为了不凑热闹，提前将你骚挠。新年事事安好，时时心情美妙。工作轻松不少，工资长得老高。祝你猪年大吉，一年福星高照!

13、新春佳节来临之际，请严格经营你的“外貌公司”，彻底管控好你的“进出口”质量关，调整好“内需”计划，改革一下“奖励”机制，提高下“福利待遇”，新春过后，我来检查!

14、猪年祝愿您：工作舒心，薪水合心，被窝暖心，朋友知心，爱人同心，一切顺心，永远开心，事事称心!

15、新年有新貌，福禄寿喜财。福禄能双至，家和笑颜开。寿比南山松，喜气忙添彩。财源亦广进，猪年好运来!

16、新年到了，想想没什么送给你的，又不打算给你太多，只有给你五千万：千万快乐!千万要健康!千万要平安!千万要知足!千万不要忘记我!

17、除夕盼着子时到，子时一过新年到;爆竹声声贺春早，喜气洋洋多热闹;串门访友问声好，吉星高照福运到。祝你除夕心欢笑，新年快乐更逍遥!

18、2019年新春，将好运送上，圆您美梦;将吉祥运到，恭贺新禧;将平安降临，健康永久;将喜讯传递，幸福如意。新年快乐，心想事成!

19、如约而至的不仅是春节，还有情人节。短信里发出的不仅是祝福，还有我的默默柔情。我的心里一如既往地深深祝福：猪年万事如意，今年情人节幸福快乐!

20、新年祝福不求最早，不求最好，但求最诚!我的祝福不求最美，不求最全，但求最灵!预祝：你及你的家人在新的一年里身体健康，万事如意!

21、爷们注意啦!新年来，好运来。快乐天天有，万事随心愿。事业再丰收，生活更美满。红颜相伴爱无边，家庭和睦人团圆。兜里钞票比星星还多，脸上笑容比阳光更加灿烂。

22、春节赠你一棵愿望树，上面结满开心果，幸运梅，甜蜜瓜，富贵枣，温馨李，幸福桃，映红你一年通畅的运程!

23、春节到了，我要送你什么呢，送你宇宙吧，太长了;送你太阳吧，太烫了;送你星星吧，太多了;思来想去还是送你快乐实在，春节到了，我祝愿你开心快乐!

24、新年爆竹很给力，绽开对你的点点思绪，缤纷的祝福洒进你的世界里;春节的问候满满地，包裹我沉甸甸的心意，委托手机里的短信传递给你;春节如意!

25、我对着流星雨只许了一个愿望：愿你在新的一年里所有的愿望都成真!新年快乐!

26、春节来临心情好，风景入目挑一挑，帘卷西风你莫听，夜凉如水你莫察，黄花落地你莫看，没事信息翻一翻，祝你好运连成串，喜上眉梢又一年!

27、平安搭上春节的快车道，让快乐与你轻轻拥抱，让困难与你刮目相看，让烦恼低头悄悄走掉，让吉祥对你格外关照，让幸福对你永远微笑!祝春节快乐!

28、猪年又来到，送您一只小猴子，无鼠闹京城，健康又环保，平安天下宁，环境最重要，社会多和谐，生活品质高!卫生意识好，人人乐陶陶!

29、送走圣诞迎新春，好日成双不间断。张灯结彩风景美，家和国强人人欢。吉祥如意来报到，烦恼忧愁丢一边。美酒佳肴吃不尽，祝福话儿说不完。祝老师生活如蜜，事业中天!

30、爆竹声声除旧岁，祝福阵阵报平安。天涯海角盼团圆，舟车劳顿过大年。喜怒哀乐终平淡，苦辣麻香归于甜。祝您猪年美满，团团圆圆!

31、开心锣鼓敲起来，过年就是要愉快。烟花爆竹点起来，围观必须要喝彩。小品相声上春晚，诗词歌赋入春联。亲朋好友共团圆，幸福快乐过大年。新年快乐!

32、一心想你，二心抱你，三心吻你，四心蠢蠢欲动，五心开始动摇，六心风吹草动，七心渐入佳境，八心翻天覆地，九心长长久久，十心深深相印!新年快乐!

33、明媚的阳光永远照耀你快乐的白天，轻柔的月光永远洒向你安宁的夜晚，明亮的星光永远是指引你人生的路标，温暖的眼光始终关注你微笑的脸庞。

34、走过狗年的欢畅，迎来猪年的辉煌。诉说幸福的时光，聆听新年的歌唱。铸就事业的殿堂，增进骨骼的刚强。品味爱情的芬芳，沐浴财运的光芒。猪年到了，愿你事业有成，大吉大利!

35、让短信充当送福的邮差，在新年即将到来之前把福送到，愿君新春快乐，吉祥好运，有福有财，其乐融融，健康平安，事事顺心!

36、情是组成的文字，爱是输出的电波，用祝福酿杯醇香的美酒，在喜庆的日子里，让我送去文字，输出电波，献上美酒，愿朋友幸福、开心、新年快乐!

37、秋天叶儿黄黄，老师还在课堂;夜晚风儿飕飕，老师仍旧认真;虽然收入平平，老师不忘耕耘;短信情意深深，愿您健康开心!

38、打开窗，让新春的风吹进你的屋子，让新春的雪飞进你的屋子，让我新春的祝愿，通过这条消息，飘进你的心坎!

39、我买不起奢侈礼，送不了豪华物，唱不出好歌曲，画不下喜庆画，写不出好诗句，吟不出雅韵词。但喜庆的新年已经来到，真诚的祝福依然要送给你：祝你新春佳节快乐!

40、新年翩翩而至，旧岁渐渐而逝;新年的到来，伴随着我的祝福，满怀希望的望眼幸福，携手快乐欢度这个新年的的伊始，我们大声喊出“新年快乐”!

41、我从不出门，从不游玩。很荣幸的你认识我这个宅男，所以我决定用短信的方式提前祝你新年快乐。有空陪我一起宅宅，难得的节日放松放松!

42、工作如船，成绩是帆。节日如岸，家是港湾。借助短信，送去祝愿：洗掉烦恼，绽开笑脸;醒来是笑，入睡是甜;心随人愿，幸福永远!祝新春假期愉快!

43、金钱是一种有用的东西，但是只有在你觉得知足的时候，它才会带给你快乐。所以你应该把多余的钱交给我，这样我们两个都会感到快乐了!

44、一迎大寒，二来御寒，三做预防，四加衣服，五勤锻炼，六多运动，七多喝水，八多沟通，九美生活，十分正确，愿你预防大寒有妙招，轻松生活多温馨!

45、新的年开始，祝您好事接连，心情季如春，生活颜色，彩缤纷，偶尔点小财，烦恼抛到霄云外，请接受我万分的祝福!

46、猪年到，齐欢笑，祝福朋友有妙招：小眼一眯有运道，双耳竖起招财宝，胡子撇撇福气到，三瓣豁嘴乐逍遥，蹦蹦跳跳没烦恼。小猪年子，我来给你拜年了!

47、朋友是天，朋友是地，有了朋友可以顶天立地。朋友是风，朋友是雨，有了朋友可以呼风唤雨。财富不是永久的，朋友却是永久的财富!祝福大家朋友多多，新年愉快!

48、愿好友平安、幸福!将这份“超重”的祝福，借春节的气氛，送给最特别的朋友，春节快乐!

49、失败是弱者的终点，是强者的起点。没有人会永远失败，除非他自己放弃。在这辞旧迎新的时刻，每个人都要做好新的准备，与其为过去懊悔，不如为将来努力，加油吧!你们就是强者，都是我的英雄。

50、看浓浓的年味儿，说悠悠的年事儿，描红红的年画儿，盼火火的年景儿，品甜甜的年糕儿，吃香香的年饭儿，抱胖胖的年猴儿，读暖暖的年信儿!春节快乐!

51、值此新年之际，祝您：大财、小财、意外财，财源滚滚;亲情、友情、爱情，情情如意;官运、财运、桃花运，运运亨通;爱人、亲人、友人，人人平安，新春快乐哦!

52、猪年快乐!恭喜发财!愿君生龙活猪年年如意，事业兴旺步步顺利，生活美满时时幸福，工作顺利节节高升，爱情甜美有滋有味!

53、远离琐碎烦恼，携带快乐微笑。逃出繁忙，躲过压力，平静地走进问候的驿站。朋友，放松心情，愉快心理，愿你快乐围绕，开心微笑!新年快乐!

54、新春的大炮已经架起，至高地已经被我占领。幸福炮弹已经装进，幸运的目标就是你。不要发呆，不要惊奇。送你祝福炮弹，迎接快乐欢笑过新春!

55、带着祝福来拜年，愿你新春多赚钱，好运不断喜事紧相连;带着开心贺新岁，愿你春花开富贵，工作不累，生活陶醉;恭祝新年好。

56、猪年猪贺春，弯弯钱满园，圆圆看福篇。重重体康健，扫扫尽欢颜。震震唤春归，踩踩心意圆。祝愿猪年多财气，旺猴载运福满天!

57、新年的余音还没退去，又迎元宵的喜庆，在这快乐共同分享的时刻，短信也一起分享，祝你在元宵夜吃好看好玩好乐好!祝元宵节快乐!

58、新年好!新年到，好事全到了!祝您及全家新年快乐!身体健康!工作顺利!吉祥如意!

59、竹爆平安，春节来临，祝福亲人，财源滚滚!祝福朋友，猪年亨通!在新的一年里，事业有成，梦想成真。

60、把祝福装进手机，把问候变成文字，把吉祥融进短信，把好运托给铃声，等到新春佳节，全部给你发送，请你全部收下，2019年快乐前行!

61、新年到，鸿运照，烦恼的事儿往边靠，祝你出门遇贵人，在家听喜报，乌纱帽往你头上掉，钞票朝你身上飘。

62、一轮明月挂天边，地上人儿共团圆;春节已过乐不眠，元宵佳节展笑颜;欢歌笑语皆愉快，亲朋互贺乐无边;吃碗汤圆心甜甜，元宵佳节欢乐连连!

63、除夕到，你要炒掉两个“员工”，一个“昨日”，一个“烦恼”，雇用全新“吉祥三宝”：团圆到来合家欢，吉祥走进幸福门，祝你除夕欢乐开怀，快乐满满!

64、新年到到到，祝你好好好，福星照照照，前程妙妙妙，腰包鼓鼓鼓，烦恼少少少，喜讯报报报，圆梦早早早，乐得跳跳跳，全家笑笑笑!祝你猪年快乐!

65、爆竹声声，点燃喜庆的日子;欢笑声声，奏响新年的开始;问候声声，流露出真心的关怀;祝福声声，传递着诚挚的祝愿：祝新年身体健康，快乐无疆!

66、又是一年美好的开始，又是一段幸福的时光，又一次真诚地祝福你：过年好!

67、今年新春不收礼，你非要给也随你，十块八块咱不嫌弃，百八十万不在眼里，实在生活很拮据，短信一条总可以，祝新年快乐!

68、新年的钟声里，我举起杯，任一弯晶莹的思绪，在杯底悄悄沉淀，深深地祝福你快乐!

69、想你想的快完了，半夜眼睛都蓝了，买东西都忘给钱了，猪肉炖粉条都不馋了，1+1=3都觉得难了，赵本山都看成孙楠了，再不祝福你，猪年都要过了。

70、一份和谐，平平安安，一份安然，快快乐乐，一份深情，吉祥如意，一份祝福，全家幸福，新春，圆满结束一年，开始新的一年，一起努力，再接再厉。

71、新年里你需要完成三件事：第一件是微笑[^_^]第二件是欢笑[^o^]第三件是大笑[^0^]祝每天欢笑，新年快乐!

72、猪年到了，只愿你左手拿着金远宝，右手扶着摇钱树;金钱满钱包，好运当头照;事业上枝头，美女身边绕;出六专车送，升职在今朝;朋友，祝福你新年快乐!春节平安健康!

73、微笑越来越少，烦恼越来越多;睡眠越来越少，工作越来越多;联系越来越少，借口越来越多;祝你多的变少，少的变多。预祝春节快乐!

74、让我这份新年的祝福通过电波，跨过重重高山，越过滔滔江水，掠过高楼大厦，飞到你身边。我的思念你收到了吗?新年吉祥如意!

75、春节快乐，万事如意!猪年将至，送你：365个祝福，一年四季的平安，12个月的财运，30天的圆满，24小时的幸福，随时随地的开心，一生一世的幸福。

76、站住，别动，你已经被猪年的快乐重重包围，无处可逃了，唯一的出路就是乖乖地接受我的祝福，别想反抗，不然的话，我就用爱情射你，幸运砸你，金钱淹没你，让你天天幸福不停!

77、总有一张年画诠释如意吉祥，总有一副春联表达美好心愿，总有一缕烟花放飞精彩生活，总有一桌年饭围成团团圆圆，总有一条短信给你提前拜年。xx年大吉!

78、人生忙忙碌碌，日子酸酸甜甜，缘分简简单单，联系断断续续，惦记时时刻刻，我的祝福长长久久!我的朋友，天气转凉，注意保暖啊!祝新年快乐!祝您新年快乐!

79、一祝新春心情好，二祝工作高升早，三祝烦恼都吓跑，四祝开心只到老，五祝欢聚真美妙，六祝快乐乐逍遥。新年钟声还未敲响，我的祝福早来到!

80、新年到了，让我的祝福化作五彩的烟花，绽放美丽的笑脸，带给你吉祥与好运，带给你健康与平安，愿你新年快乐，幸福如意，一顺百顺，事事顺心!

81、新年依旧严寒中，北风呼啸一年终。寒梅绽放报春来，新年启程速行动。奋进打拼美愿望，脱贫致富奔小康。实现梦想多努力，幸福花开阳艳天。愿实现愿望!

82、跨进新年的门槛，延续着幸福的主线，红火的日子翻天，熟悉的笑脸灿烂，吉祥的色彩斑斓，欢乐的颂歌不断，久违的问候温暖，新春佳节，愿你宏图大展!

83、春节把家还，春运又来到;运输正繁忙，安全最重要;祝福来送上，问候不能少;出门行在外，行李要看好;车上有礼貌，拥挤莫急躁。春节回家，一路顺风。

84、友情是香喷喷的大米饭，热腾腾的涮火锅，火辣辣的二锅头。又馋了吧，新年喝一盅吧!祝福朋友猪年快乐进步!

85、在您的领导下，我与成功会晤;在您的栽培下，我与努力同行;在您的关照下，我与勤奋携手;感谢您，新春佳节到，愿您春节愉快，合家欢乐!

86、红红春联贴喜庆，红红灯笼挂红运，红红炮竹唱佳音，红红梅花万象新，红红年大展图腾，红红人儿泛红晕，红红前程金铺银，红红日子万事兴。新年快乐!

87、春节到，向你问声好;福虎啸，生活步步高;梅霜傲，新春容颜俏;鞭炮闹，幸福金光耀;枝头噪，喜鹊把春报;祝你：新春快乐，xx年吉祥!

88、新年来临，送你好心情：甭管大海再多水，大山再多伟，蜘蛛再多腿，辣椒再辣嘴，也甭管拉D有多鬼，美国有多累，总之你最美，快乐永不悔!

89、玫瑰是我的热情，糖果是我的味道，星星是我的眼睛，月光是我的轻吻，一起送给你，我的爱人，新年快乐!在我心里你最美。

90、新年上班第一天，放松情绪好运添;碰到同事问声好，工作变得更轻巧;忙碌之余伸伸腰，心会跟着快乐跳。收到短信笑一笑，幸福生活跑不掉。

91、祝你猪年：大名鼎鼎，大吉大利，大红大紫，大显身手，大炮而红，大鸣惊人，大马当先!

92、吉祥新春送喜来，如意健康添起来，美好生活伴你来，开心快乐随你来，猪年祥瑞奏出来，万事如意奏起来，愿你新年更愉快，幸福新年更开怀。

93、画个句号祝福你，新年家团聚;顿个叹号感动你，新年聚爱气;圈个括号锁定你，新年聚财气;一行省略号浓缩千言万语，祝您阖家欢喜!

94、新年到百花香，一条信息带六香。一香送你摇钱树，二香送你贵人扶，三香送你工作好，四香送你没烦恼，五香送你钱满箱，六香送你永安康!祝春节快乐!

95、美味佳肴在喜悦中欢快分享，琼浆玉液在欢笑中推杯换盏。亲朋好友欢聚一堂热闹非凡，亲情友情融为一体和谐吉祥。盛世佳节同贺共庆幸福美满，祝愿亲朋新年新春愉快!

96、愿你抱着平安，拥着，揣着幸福，携着快乐，搂着温馨，带着甜蜜，牵着财运，拽着吉祥，迈入新年，快乐度过每一天!

97、锣鼓声声喜报多，财源滚滚钞票多，身体朗朗健康多，合家团圆亲情多;铃声叮叮问候多，包裹鼓鼓礼物多，笑声阵阵朋友多，新春送你祝福多多。

98、把美好的祝福，输在这条短信里，信不长情意重，我的好友愿你新年快乐!好久不见，十分想念。在这温馨的日子里，常常忆起共处的岁月。祝新年快乐，心想事成!

99、猪年春节迎面来，送你一条贪食蛇，吃了吉祥与如意，盘住健康与机遇，吞下爱情和甜蜜，财源滚滚咽下去，最后化作美女缠住你，预祝猪年人生更精彩!

100、新的一年，祝福你事业蒸蒸日上，前途无量!大展宏图!财源亨通!好人一生平安!

101、经过裁判团、亲友团和大众评委评审，我们一致裁定：将猪年倒霉透顶郁闷至极大奖颁给你。旁边那位，而你是猪年开心无敌至尊幸运星!祝猪年行大运!

102、祝福不积极，思想有问题，别人有问题，我来抢第一，愿你好运气，快乐永相聚，常把财神遇，日子甜蜜蜜，心情更美丽，幸福又如意!新年快乐!

103、小夫妻，庆新春，双喜临门度新婚;老夫妻，庆新春，双喜临门抱孙孙;工薪层，庆新春，双喜临门工资升;农民工，庆新春，双喜临门不误农;中国人，庆新春，双喜临门稳中东。

104、1月1日新春，愿您一扫忧愁，笑口常开;前途一马平川，好运连连;事业一帆风顺，蒸蒸日上;生活一往无前，快乐幸福;凡事一切顺利，平安如意!

105、新春来临送温暖，我把祝福连一连，愿好运连连财气多，福气连连幸运多，喜气连连顺心多，快乐连连欢乐多，祝福连连友谊多，信息越传情越多。新年快乐!

106、短信全球通，祝福好轻松。吉祥伴着你，东西南北中。朋友遍天下，事业总成功。老少天天乐，生活更火红。猪年行好运，幸福向前冲!

107、朋友的爱是关爱，恋人的爱是情爱，老师的爱是大爱。扶持虽有限，大爱却无言。新年到，唯以无声的短信问候，回报无言的大爱!老师，新年快乐!

108、不许动，举起手来!认识的站左边，不认识的站右边，想笑的站中间。说你呢!就是你!快放下手机，双手抱头靠墙站好，仔细给我听着：祝你新年快乐!

109、年夜大餐摆上桌，酸辣香甜味齐全，红烧鲜亮心情顺，清蒸吉祥幸福长，爆炒财富财源旺，水煮平安身体康，酱焖浪漫爱情香，凉拌清爽如意降。祝朋友除夕合家团圆，好运连连!

110、春节转眼要来到，短信提前送战报：平安吉祥当头炮，幸福温馨把马跳，健康快乐卒开道，烦恼坠入楚河桥，浓浓喜气将你军，让你猪年好运连连乐逍遥!

111、让鸟儿为你鸣叫，让青春与你拥抱，让礼物投怀送抱，让烦恼掉头走掉，让幸福对你格外关照，看完信息所有祝福生效!祝：春节快乐，万事如意。

112、祝你在新的一年长俊点，淑女点，聪明点，运碰点，烦消点，发财点，活干点，乐找点，苦稀点，喜稠点，哭少点，笑多点，要孝点，正好祝你13点……哈哈!

113、温馨伴你走过绚丽的春天;甜蜜随你走过激情的夏天;平安同你一起走过妩媚的秋天;温暖与你走过冰清的冬天;新春将至，祝你新的一年快乐到永远!

114、相聚难，相聚难，都说知己相聚最难办。新年就要来，你我隔天边，心中思念在蔓延，短信条条送祝愿。提前祝你新年快乐，幸福永远!

115、人类一思考，上帝就发笑。上帝一发笑，新春就来到。新春一来到，礼物就收到。礼物一收到，幸福就播报。幸福一播报，祝福就送到。新年快乐!

116、新春送祝福，一送家庭和，二送事业虎，三送开心果，四送如意来，五送父母康，六送财广进，七送友情长，八送好运来，九送爱情蜜，十送万事顺。

117、短信挤挤挤，挤来通知你，嫦娥发红包，财神送贺礼，八仙来拜年，玉兔来报喜，幸福最给力，运气帮衬底，新年第一天，好事全给你。祝你新年快乐!

118、新春到来菩萨忙，各路神仙送吉祥：财神送你金元宝，寿星保你身安康，文殊给你大智慧，观音佑你幸福长，弥勒让你乐不断，福星伴你走四方!春节快乐!

119、收拾过年的心情，踏上返岗的征程，我祝你事业如日中天，恋人亲密无间，工资成万上千，快乐永远无边，烦恼如缕云烟，逍遥胜似神仙!

120、新年伊始，喜气洋洋，祝快乐开心朝午暮夜!辞旧迎新，如烟往事随风逝，愿轻松幸福春夏秋冬!

121、除夕的炉火最暖，将归家的游子温暖，让亲人绽放了笑颜;除夕的饺子最香，将馅里包满了吉祥，让幸福的感觉荡漾;除夕的情意最浓，将祝福的短信发送，让好运伴你一生。除夕夜，愿你享受快乐今宵!

122、免年到，齐欢笑，祝福朋友有妙招：小眼一眯有运道，双耳竖起招财宝，胡子撇撇福气到，三瓣豁嘴乐逍遥，蹦蹦跳跳没烦恼。小兔子，我来给你拜年了!

123、送一份祝福让你骄傲;送一份美丽让你欢笑;送一份开心让你不老;送一份梦想让你逍遥;再送你平安才算可靠。预祝你新年快乐!

124、春回大地，日暖人间;春风得意，绿满千山;春意盎然，万象更新;春风送福，吉星高照;春节喜庆，祝福翩跹：祝喜气临门，财源广进，万事如意!

125、亲爱的老师，对您的感激，我无法用语言来表达。在这特别的日子，就让这条短信，带去我对您的浓浓祝福：新年快乐!

126、春节快乐!看短信的幸福好运少不了;回短信的一天比一天更美好;转发短信的财神送你大元宝;收藏短信的荣华富贵都来找!祝你新年快乐!

127、最好吃的饺子是包含了家人的爱的饺子，最温暖的地方是有着爱的人在的地方，最舒心的年是有着亲人笑脸的年，又是一年除夕到，祝福你除去烦恼迎接快乐，夕夕朝朝幸福在心窝!

128、新年伊始送祝福，祝你今年享大福。日有佳肴好口福，夜有娇妻好性福。天天进财好宏福，月月鸿运好纳福。年年健康好享福，岁岁平安好幸福。

129、想念的话，说也说不完;关怀的心，永远不改变;真挚友谊，永远不会忘，愿我的祝福将你围绕，除夕快乐，万事如意!

130、春风洋溢着你，家人关心你，爱滋润着你，财神系着你，朋友忠于你，我这祝福你，幸运之星永远照着你。

131、新年好!衷心祝福你：上帝保佑你!真主关心你!菩萨爱护你!财神跟随你!幸运之神伴随你!

132、新春带来新的一年，送你新年三条鱼：工资奖金，钞票有余;餐桌饭菜，年年有余;亲戚朋友，相处有娱。新年新开始，祝你快乐有余!

133、好消息!好消息!幸福大卖场因经济危机年底大清仓了，打开短信即可参与选购：用文字购买欢乐，用数字兑取健康，用心情交换好运，祝春节快乐幸福!

134、团聚家人万事福，恩恩怨怨总是情。成亦不喜败无忧，尽情使得乐心事。万富吝舍还是穷，得时知失快乐生。天若有情天亦老，人因无我乐自常!

135、先上一个菜，天天有人爱;盛上一杯酒，钞票天天有;添上一碗饭，真情永不变;饭后一杯水，生活永甜美;祝福很珍贵，新年为你备。猪年吉祥。

136、道生于平和安静，德生于谦和大度，慈生于博爱真诚，善生于感恩包容，福生于快乐满足，喜生于健康成就，愿道德慈善福喜集您一生!新年快乐!

137、新年到!玉猴跑!好运随春到!发大财!喜事来!喜雀枝头跳!鸿雁飞!迎春来!满载希望归!祝福所有的人幸福安康!

138、缘份是长长久久的相聚，朋友是生生世世的牵挂，人以真为美友以诚为贵，无论你身在何处，我的祝福永远伴你，在这寒冷的冬季记得好好照顾自己!新年快乐!

139、新年拉近了我们成长的距离，新年染红了我们快乐的生活，新年让我们截取下了四季的片段，在这一刻，我们已经感受到了春的气息。春节了，祝你在猪年里身体健康，宏图大展!

140、愿甜蜜伴你走过新年中的每一天、愿温馨随你走过一天中的每一时、愿平安同你走过每一时中的每一分、愿快乐同你走过每一分钟中的每一秒!

141、春节祝福不求最早，不求最好，但求最诚!我的祝福不求最美，不求最全，但求最灵!预祝：你及你的家人在新的一年里身体健康，万事如意!

142、日历马上就要撕完，不知不觉又是一年，远方朋友常思念，发条短信表祝愿，愿新年开心身康健，生意发财多赚钱，快乐充满你心田，好运来到你身边，幸福美满到永远!