2019春节辞狗迎猪祝福语有哪些？适合发微信朋友圈的猪年经典祝福

微信成为了时下最流行的社交软件，不少用户逢年过节免不了在朋友圈送上祝福，91单机小编给大家带来2019年适合微信朋友圈的猪年经典祝福
1、春节到，放鞭炮，欢天喜地好热闹;穿新衣，戴新帽，吉星升起高高照;贴春联，挂红灯，家家户户共欢畅;许心愿，送祝福，愿君春节快乐伴，年年有余福相随!
2、红春联红红火火，新年画漂漂亮亮，大爆竹噼噼啪啪，年夜饭喷喷香香，过大年欢欢喜喜，全家人团团圆圆，除夕夜吉吉利利，新一年兴兴旺旺。
3、炮竹声声春节到，我送领导苹果枣。香蕉板栗柚葡萄，甭下级嫌小气猫。祝你春节身体好，平安吉祥福星照。愿你甜蜜连年有，合家幸福财神报。
4、新年到，为你送上一桌年夜饭，祝你年年岁岁都平安!一盘金玉满堂，愿你财运多多，福气满满，一盘四季发财，愿你财源滚滚，事业步步高。
5、春节到，给忙碌收个尾，让烦忧归为零，睡睡懒觉，动动身体，看看电视，唱唱情歌，喝喝小酒，品品清闲，享享生活吧，逍遥自在，开心每天，祝春节快乐!
6、阳光合着烛光，给新年添上几分温暖;彩虹点燃烟花，让春节多上几层浪漫;问候带着祝福，让节日好运连连;新年到，祝你阖家平安，健康快乐!
7、新年又要来到，忘掉忧愁烦恼;世间纷纷扰扰，心态健康重要;早上吃好吃饱，晚上洗脸洗脚;闲时弄弄花草，喝到适量就好;爱是快乐小鸟，保你青春不老。
8、你是我冬天里的棉袄，黑夜的灯泡，饥饿中的面包，夏天里的雪糕。这个春节你不在我身边，我什么都没有了。只有把思念编成短信祝你新春快乐。
9、新年到，向您问个好。开心无烦恼，好运跟着跑。家人共团聚，天伦乐逍遥。朋友相扶持，心情不寂辽。事业风水顺，金银撑荷包。祝春节快乐!
10、愿欢快的歌声，时刻萦绕你;愿欢乐年华，永远伴随您;愿欢乐的祝福，永远追随您。祝福您：春节愉快，身体健康，阖家欢乐，万事顺意!
11、一是一，二是二，今天祝福才有味儿：不抢早，不迟到，大年初二拜年了;快乐随，好运追，猪年薪水要翻倍;祝福来，真精彩，愿你幸福花儿开。
12、新年来，好运来。快乐天天有，万事随心愿。事业再丰收，生活更美满。红颜相伴爱无边，家庭和睦人团圆。兜里钞票比星星还多，脸上笑容比阳光更加灿烂。祝猪年快乐!
13、忙了一年春节休，过节玩乐吃大餐。家有老少你幸苦，里外上下你搭理。佳节来临又要忙，置办年货计划筹。看在眼里我心痛，举杯干了这杯酒，祝春节欢心。
14、团团圆圆新年到，欢欢喜喜迎新年，平平安安身体健，开开心心好运来，顺顺利利万事顺，幸幸福福吉祥到，快快乐乐过大年，舒舒服服过春节，祝君猪年万事顺意，平安幸福!
15、春节到了，鉴于你超有人缘，祝福肯定超载。我不得不超前抢位，愿你好运超重，成功超高，日子超美，幸福超级给力。新春快乐，猪年如意!
16、带着祝福来拜年，愿你新春多赚钱，好运不断喜事紧相连;带着开心贺新岁，愿你春花开富贵，工作不累，生活陶醉;恭祝新年好。
17、送走旧年的时候，也送走一年的阴郁，迎来新春的时候，也迎来新的希望，告别旧年，走向新岁，动情地对你说一声：新年如意，身体健康!
18、春节好，祝你：身体健康，万事如意，合家欢乐，生活美满，事业有成，珠玉满堂，多寿多富，财大气粗，攻无不克，战无不胜!
19、一不留神新年到，二话不说把屋扫。三天两头放鞭炮，四面八方好运照。五福临门人人笑，六六大顺过猪年。祝福大家新年快乐!
20、老婆老婆我爱你，预发春节短信息。过年我要勤快的，你的任务是休息。我是负责动手的，老婆只需动口的。馒头全是加枣的，你要尝尝啥味的。新年大吉!
21、新年到，送你五个愿望：愿快乐像假货一样越来越多，烦恼像利息一样越来越少，工资像油价一样越涨越高，身体像猪犊一样越来越棒，友情像股市一样越套越牢，新年快乐!
22、猪年将至，送你：365个祝福，一年四季的平安，12个月的财运，30天的圆满，24小时的幸福，随时随地的开心，一生一世的幸福。预祝春节快乐!
23、一串串鞭炮绽放快乐，一盏盏灯笼洋溢喜庆，一家家团圆热闹欢笑，一声声祝福嵌满真情。新年第一天，祝一步步高升飞猪在天，一年年幸福猪凤呈祥!
24、不许动!举起手来，认识的站左边，不认识的站右边 想笑的站中间。说你呢!快放下手机，双手抱头靠墙站好，仔细给我听着：祝你新年快乐!
25、新年到百花香，一条信息带六香。一香送你摇钱树，二香送你贵人扶，三香送你工作好，四香送你没烦恼，五香送你钱满箱，六香送你永安康!祝春节快乐!
26、新年送祝福，一送家庭和，二送事业猪，三送开心果，四送如意来，五送父母康，六送财广进，七送友情长，八送好运来，九送爱情蜜，十送万事顺。
27、播种手机里，长出凤凰树，引来猪飞翔。种子是平安，嫩芽生希望，树干藏健康，树叶传快乐，树枝招吉祥，树荫罩平安。祝猪年吉祥。
28、春节猪上到，电话短信挤爆。为了不凑热闹，提前向你问好。祝你顿顿吃得饱，夜夜睡得好，清晨起得早，工资长得高，新年财运到!
29、春节到了，请做好准备，尽情享受：祝福如春雷，盈满你双耳;欢乐如春风，拂过你脸颊;愉快如春雨，润泽你的心;幸福如春意，溢满你全身!
30、春节将至拜早年：买辆奔驰送你太贵，请你出国旅游浪费，约你海吃一顿伤胃，送你一支玫瑰误会，给你一个热吻不对!只好短信祝福快乐实惠。
31、过年啦，过年啦，大红灯笼高高挂。团圆啦，团圆啦，天下游子赶回家。拜年啦，拜年啦，拜天拜地拜爸妈。贺岁啦，贺岁啦，祝福提前到你家。猪年大吉!
32、猪年即将来临，送你五星级祝福：福星保你福气多多，财星保你财源滚滚，吉星保你平平安安，寿星保你健健康康，还有一颗幸运星，带给你一年的幸运绵绵!
33、锣鼓喧，鞭炮鸣，家家户户喜盈盈。贴春联，挂红灯，欢声笑语说不停。迎新年，新气象，祝福声声送佳音。祝你春节快乐，吉祥如意都来临!
34、金猪帮你带走了所有的烦恼和忙碌，玉猪为你带来了所有的好运和幸福。愿你新的一年宏“猪”大展、前“猪”辉煌，吉祥健康，快乐满足!
35、过年了，送您一副对联!上联：该吃吃，该喝喝，人生苦短莫耽搁。下联：该玩玩，该乐乐，走好人生那道辙。横批：人生如歌。
36、俗话说：一年之计在于春。告诉你一个新年发财的秘笈：不论老猪嫩猪，把握先机;管它公猪母猪，顺手牵猪。最后总结，有好事惦着点我。
37、有一种节日叫春节，有一种问候叫祝福，有一种生活叫幸福，有一种心情叫快乐，有一种心愿叫万事如意，有一种憧憬叫梦想成真，春节了，祝合家幸福快乐，万事如意，梦想成真。
38、大红楹联门上贴，喜庆气息在蔓延;红烛映照微笑脸，团圆感觉心荡漾;美酒飘香醉欢腾，幸福快乐来接力;炮竹噼啪响彻天，瑞安祥和辞旧岁。美妙热闹除夕夜，祝你猪年添岁又增福，财源滚滚万年长。
39、春节又来到，短信问您好。孩子成长好，我们事业好，长辈身体好，夫妻感情好，邻里关系好，社会和谐好，祖国发展好。数好归一好，生活节节高。春节猪年祝福语
40、一朵鲜花，一季惊艳;一杯清茶，一段友缘;一缕阳光，一冬温暖;一条短信，一世真情。春节来临，祝愿朋友：新年快乐，欣欣向荣，幸福安康，幸运不断!
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