dota自走棋决赛圈怎么玩 dota自走棋决赛圈致胜玩法攻略

2019-01-10 15:48:43 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

dota自走棋玩法现在人气很高，现在已经研究出了几个流派，那么dota自走棋决赛圈怎么玩？小编为大家带来了dota自走棋决赛圈致胜玩法攻略，一起来看看吧。

dota自走棋决赛圈怎么玩



决赛圈的策略。如果是卖血憋后期，一定要观察对手阵型，如果有前期爆经济升级流的神抽狗，很多卡牌都提前到3这种，

千万不要盲目发育，金币根据血量控制在20-30都是可接受的，低于20血基本可以清空资金池，如果能站住再慢慢积累，因为任何一套阵容，不爆金币的情况下，质变的过程都是比较漫长的，站得住才有拼后期的可能。

对于优势局的玩家。也没必要长期保留资金池。笔者习惯于在3玩家或者6玩家都残血的情况下查看对手资金情况以及阵容，优势局的资金池最大的作用不是把你阵容打造得多么吊，而是尽量让对手无法组出强力阵容，

决赛圈优势一方提前清资金拿10人口组针对阵容或者抢对面的关键(无所谓组合，关键单位对谁都关键)，比如炸弹飞机潮汐巫妖之类的，丢场上总归能增加优势，往往就可以一波打死对面，让对面爆资金也刷不到想要的卡或者根本打不过你，这是非常重要的!!!

总结：决赛圈最好要观察敌人的阵容，不要盲目的发育，尽量让对手阵容实力下降!