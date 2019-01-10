dota自走棋大招流怎么玩 dota自走棋大招流玩法阵容一览

2019-01-10 15:46:38 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

dota自走棋模式现在很受玩家欢迎，最近还是非常火的，那么dota自走棋大招流怎么玩？小编为大家带来了dota自走棋大招流玩法阵容一览，一起来看看吧。

dota自走棋大招流阵容怎么搭配



2星船长(SR)

2星娜迦(SR)

2星NEC(SR)

2星光法(SR)

2星DOOM(SR)或2星萨尔(SR)(打法师流)

2星冰女(R)

2星炸弹人(SSR)

2星巫妖(SSR)

2星飞机(SSR)

2星潮汐(SSR)

一共十人口!

具体玩法：

开局先选强势英雄(小鹿，海民，发条) 有两个的优先，尽量前期钱全部花光走连胜，什么1级怪都要能和2星就和反正不亏!信使到了4级马上升5级，或者买3级强势怪(影魔，狼人或者阵容比如2野兽之类的)反正前期给敌人压力拉满，但是不需要任何的3星怪，唯一一个需要屯的怪就是冰女(任何1级英雄2星就足够了)。

记住一轮英雄招募都别买，人不狠站不稳!一般前期什么怪等级强上什么，不追求任何派系只要能赢然后屯利息到50块开始升级人口，速度升10级!

中间遇到4星英雄例如(船长，那家，NEC，萨满，光法都要)。中间有道坎就是8-9级的时候，因为有人天湖压力比较大，所以到9级可以搜2波凑阵容，记住10级搜SSR的概率比9级高了不止1倍。

中间需要点操作，如果你熟悉各种阵容比如2亡灵，2野兽，3战士，2精灵，3刺客，2巨魔，小鹿大树都是很好过渡的所以前期很容易连胜到7级多，如果运气好出了光法，末日，船长基本轻易守家不被入很多，

到了8级遇到除了谜团的SSR都拿然后往上放，(别问为啥不要谜团!!)前期的肉装装备都留下来给潮汐和炸弹人，物理的给飞机。一旦到了9级半发现打不过了开始透支到十级，抽卡，我的阵容都只要2星，10级出SSR概率非常高随便2星，然后基本对面全部血崩!

团战开打，我方潮汐放大，船长跟大，娜迦开大，光法波，飞机大，巫妖大跟上，对面还没还手就剩2-3个骑士或者剑圣，最后吃个炸药桶!

总结：大招流的玩法主要是阵容的搭配，还有开团的时候注意每个英雄的大招按顺序使用，具体玩法如上!