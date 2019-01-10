dota自走棋怎么顺利吃鸡 dota自走棋梦幻银河阵容汇总

2019-01-10 15:44:47 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

dota自走棋模式现在很受欢迎，已经研究出了几个流派，那么dota自走棋怎么顺利吃鸡？小编为大家带来了dota自走棋梦幻银河阵容汇总，一起来看看吧。

dota自走棋梦幻银河阵容汇总



三龙5神流

1、三龙：其实只要个buff，一阶够了

2、以下几个无解b尽可能做两个两阶，人口满了才合三阶

潮汐：提供较长时间的连续控制，拖延时间让飞机、炸弹和谜团打伤害(一个就够了，不然开场一起踩大有点傻)

炸弹：清屏技能不解释了吧(两只二阶伤害爆炸)

谜团：清屏技能不解释了吧(打莽夫就来两只)

飞机：清屏技能不解释了吧(莽夫以外二选一x2)

巫妖：还是清屏技能不解释了(莽夫以外二选一x2)

过度或辅助：

3法(带pucker、巫妖)：减魔抗

德鲁伊二人组

吃鸡阵容：

巨魔亡灵、巨魔术士萨满亡灵、骑士巨魔、骑士三龙亡灵、法师术士、骑士亡灵

六猎人四精灵：

比较喜欢六猎人或者四/六精灵为核心 配二/四骑士 三刺客 三龙 有时候配二人类 或者狼人 剧毒这种野兽buff全队共享的 配三术士 sf 剧毒 和他们的宝宝都很切合， 除了法师流 地精工匠流没打过其他都有玩

总结：梦幻银河的阵容搭搭配方法不是很难，只是要注意保留的卡牌跟送死的卡牌，具体玩法如上!