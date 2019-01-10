dnf2019春节套属性是什么？2019春节套属性解析

2019-01-10 15:43:24 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多玩家都在问在dnf中2019春节套属性怎么样?相信不少小伙伴都想知道吧，要知道今年的活动还是很丰富的，那么这边91手游网小编给大家介绍下吧！

dnf2019春节套属性一览

一、宝珠属性

从历年的礼包来看，今年礼包包含的道具属性是历年来比较强悍的了，今年的左右槽宝珠道具是目前所有可以兑换、购买的宝珠中最强属性!

今年的辅助装备宝珠属性：所有属性强化+12 / 双爆加3%，并且提供增加3%的最终伤害。这对所有玩家来说是最值得期待的一点，因为辅助装备的宝珠在地下城道具中极为有限，而拥有这个宝珠可以保证自己的伤害，属性强化是玩家们提升伤害的首选。

左右槽宝珠选择都很有限，何况是属性如此诱人的宝珠?本年更新的右槽宝珠属性：四维+55，这对奶妈和奶爸来说是更进一步的提升!如果不走输出路线的话，这个宝珠是必选无疑的。属性强化这次又会有很多玩家打破“吉尼斯记录”再次提升属性强化等级上限了，可以说为了玩家应对即将到来的新版本准备十分充分。

二、宠物属性

宠物是每年春节礼包的重头戏，虽然宠物属性都只是起到附加效果，并且需要额外的宝珠附魔，才能够给玩家最极限的提升。然而今年宠物属性：四维+120 / 所有属性强化加24 / 附加12%伤害/ Lv1~50级技能加+1，这对很多吃技能的玩家来说，又是一个值得入手的宠物。

并且宠物装备也给玩家带来极大的提升，不仅有独立攻击强化还有属性强化。如果今年的国庆光环和去年的宠物没有拿到好的属性的话，今年可以考虑换这个宠物入手，毕竟给玩家带来的都是极限伤害上的提升。去年的宠物雪兔四维+100，属性强化+20，今奶奶四维的属性增强了，属强也提高了一部分，固伤职业如果想要极限打造，可以考虑。如果你的主玩职业是奶爸奶妈，那么这是一个强烈安利给你的宠物了!