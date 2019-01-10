dota自走棋前期怎么玩 dota自走棋前期玩法套路攻略

dota自走棋模式目前很受玩家欢迎，很多玩家都在问dota自走棋前期怎么玩？小编为大家带来了dota自走棋前期玩法套路攻略，一起来看看吧。
dota自走棋前期怎么玩
种族加成还是有很多性价比区别的，比如野兽，亡灵都是全局加成，这类组合对卡牌的选择更加灵活，可以轻易转型，不必担心长期抽不到卡。在比如新手喜欢无脑战士流，
其实并不合理，除非你卡牌好，不停上牌，但同分局大家都抢，这种概率并不高，另外就是前期就走猎人流，没有好的前排即便拿到两星小黑，风行之类的，也并不能解决问题。这个游戏最核心的思想就是你要根据抽牌情况决定这把哪个棋子负责前排，哪个棋子负责输出，而并不是完全依赖固有的组合。
前期最忌讳使用的组合(重点)
1，法师，没有前排的法师这把基本就是等死局，卖血量根本抗不到大后期，甚至10，15波中立怪都打不过，慎重。
2，巨魔，大概也就能打那些没到2星的阵容，人均2星以后就会被血入，上文已分析，不赘述。
3，猎人，前期猎人收益低，而且兽王，火枪，风行一般大家都会抢，没必要作为开门组合。
下面给几个简单的前5波组合。
1，树鹿，目前性价比最高组合。
2，地精一家，低阶棋比较多，很容易快速组成2星阵容。
3，海民小鹿+剑圣/斧王，野兽+兽人组合，前期砍人必备。
5，无脑战士，大家都会。
6，骑士组合，看来牌情况，死骑全能比较重要，即便2星月骑也打不过很多组合。
总结：有些卡牌前期是很不适合用的，非常的弱，而且转型得的话也不怎么好转，具体套路玩法如上!
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