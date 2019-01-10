2019猪年春节适合给领导的祝福语有哪些？发给领导的经典新年祝福推荐

2019猪年春节快到，免不了给领导上司送上祝福，和亲戚朋友的祝福肯定有所不同，91单机小编给大家带来2019春节猪年适合发给领导的祝福语大全
1、新年行大运!仕途步步高升、万事胜意!麻雀得心应手、财源广进!身体棒、吃饭香、睡觉安，合家幸福，恭喜发财!
2、愿您抱着平安，拥着健康，揣着幸福，携着快乐，搂着温馨，带着甜蜜，带着财运，拽着吉祥，迈入新年，快乐度过每一天!
3、新春到，福娃笑，向您问个好，祝福随春到：身体健康生意好，家庭和谐心情妙，工作生活呱呱叫，万事开怀笑。
4、迎来新的一年，工作忙里有闲;好运团团围转，打牌多多赢钱;幸福健康快乐，精神抖擞饱满;一条短信发出，祝福落在眼前。愿您喜悦查收，一切尽在不言。
5、风柔雨润好月圆，良晨美景年年盼，幸福生活天天随，冬去春来似水烟，流年不复返，人生须尽欢，说一声珍重，道一声平安!祝您新年快乐!
6、春节祝您：东行吉祥，南走顺利，西出平安，北走无虑，中有健康;左逢源，右发达，前有福星，后有菩萨;内积千金，外行好运!祝您春节快乐!
7、祝领导您正财、偏财、横财，财源滚滚;亲情、友情、私情，情情如意;官运、财运、桃花运，运运亨通。
8、敲响的是钟声，走过的是岁月，留下的是故事，带来的是希望。盼望的是美好，送来的是祝福。愿我的领导一生平安快乐，永远幸福!祝您猪年好运!
9、锣鼓烟花响咚咚，猪年红包第一封，美好祝福藏其中。猪年好运猛于羊，新春财运不胜数，快乐幸福您做主，健康平安伴你舞。新春大吉，全家安康!
10、一只玉鸡来敲门，阖家欢笑当头照，愿您福禄财神紧拥抱，平安健康最重要，七彩鞭炮星空闪，新春祝福我最妙，短信将我心意传。猪年吉祥!
11、欢快的歌声尽情飘，温暖的春风暖心潮。万千的喜气多热闹，吉祥的日子要来到。暖心祝福伴君好，财源广进吉星照。万事顺利开怀笑，猪年幸福乐逍遥。
12、岁末甫至，福气东来，鸿运通天。否极泰来时重伸鲲鹏之志，惜时勤业中展君无限风采。祝猪年吉祥，财运两旺!
13、红红的灯笼高高挂，满满的吉祥冉冉升，香香的饺子裹幸福，诚诚的祝福传安康，春节到，愿你福禄双全，合家美满，春节愉快!
14、剪一纸窗花，剪去忧伤;贴一副对联，贴上吉祥;斟一杯美酒，斟满幸福;捧一手雪花，捧住甜美;发一条短信，传递情意。愿您春节快乐!
15、春节，是一年的起点;快乐，是人生的重点;烦恼，永远降到冰点;时间，是情谊的钟点;祝福是短信的焦点。新年，愿您占领幸福的制高点，处处春光无限!
16、新春大礼：祝您人生永远“长安”，事业永远“敦煌”，青春永不“洛阳”，身体永远“长春”，做一个豪迈的“武汉”，出门天天“福建”，年年“齐齐哈尔”，礼物已送，请您“开封”验收。
17、短信朴实，祝福虽短，问候真切，思念甜甜，送上真心真意真祝愿，包含我的真情真意真情怀，愿您新年鹏程万里，心想事成。祝您猪年大吉大利。
18、福气多多，快乐连连，万事圆圆，微笑甜甜，一帆风顺，二龙腾飞，三羊开泰，四季平安，五福临门，六六大顺，七星高照，八方来财，九九同心，十全十美!春节愉快!
19、赶个早，提个前，先来道声春节好。撞好运，遇好事，道个吉祥和如意。祝您新年拥有新气象，春天拥有春的希望，幸运之星照又照，生活快乐又美妙!
2019春节领导祝福语
1、祝您：位高权重责任轻，事少钱多离家近，每天睡到自然醒，别人加班您加薪，领钱数得手抽筋，靓女爱您发神经。猪年大吉祥!
2、春节捎去我温暖如春的问候，祝您拥有幸福甜美的猪年。猪年行好运，万事遂心愿!
3、鸿运滚滚来，四季都发财。猪年好事多，幸福喜颜开。步步再高升，事事顺着来。老友多联系，莫将我忘怀!
4、猪年到了，给你鸡情的祝福。愿你的生活鸡极向上，能把握每个发财的鸡会。把鸡肤保养得青春焕发。事业生鸡勃勃，要记得经常联系哦，不许总关鸡!
5、有福藏福家家福，享福见福时时福，金福银福处处福，大福小福天天福，接福纳福年年福，守福祈福岁岁福。春节快乐! 6、猪年即将来临，送你五星级祝福：福星保你福气多多，财星保你财源滚滚，吉星保你平平安安，寿星保你健健康康，还有一颗幸运星，带给你一年的幸运绵绵!
7、新年祈福，短信送福，条条短信心意足。福星降福，财神发福，一年四季都是福。朋友祝福，吉兔捎福，幸福人生处处福。愿你蛇年真有福，生活更享福!
8、春节啦!有伙人到处打听你，还说逮住你决不轻饶，他们一个叫财神，一个叫顺心，领头的叫幸福，你就别躲了认命吧!春节快乐!
9、一年一年，一天一天，谢谢你在身边。人生苦短，似水流年，情义从未改变。如愿之年，开心蛇年，默默送上祝愿。祝你：心想事成、事事如愿!
10、春节来临之际，祝您一年开开心心，一生快快乐乐，一世平平安安，一家和和睦睦，愿你生命中的每一个愿望全能得到实现!新春快乐，身体健康，万事如意!
11、新年之际，给你拜年了!祝你一家和和睦睦，一年开开心心，一生快快乐乐，一世平平安安，天天精神百倍，月月喜气扬扬，年年财源广进。新年快乐!
12、春节到了，我让财神给你当小弟，让嫦娥给你当小蜜，让耶稣基督给你送福记，让如来给你唱般若波罗密。没有别的用意，就是想提前祝福你猪年大吉大利!
13、在新的一年开启新的希望，新的空白承载新的梦想。朋友拂去岁月之尘，让欢笑和泪水，爱与哀愁在心中凝成一颗厚重晶莹的琥珀停留。祝最好的朋友新年快乐!
14、岁月的年轮，碾过一年的疲惫。生活的空白，期待填充的色彩。辞旧迎新，翻过时间折皱。痴迷往返，满怀新年憧憬。一声祝福，一曲心语，愿你幸福平安。
15、祝您新年快乐!事业顺心顺意，工作顺顺利利，爱情甜甜蜜蜜!身体有用不完的力气，滚滚财源广进!身体倍儿棒，吃饭倍儿香，牙好胃口就好，事事开心，事事顺利!
16、前面很多同志发短信向你表示的春节祝福讲得很巴适，很透彻，很全面，我都同意，基本代表了我的意见.最后我着重补充三点：身体好，心情好.合家欢!
17、有一种节日叫春节，有一种问候叫祝福，有一种生活叫幸福，有一种心情叫快乐，有一种心愿叫万事如意，有一种憧憬叫梦想成真，春节了，祝合家幸福快乐，万事如意，梦想成真。
18、在这一刻，锣鼓喧天，灯笼高挂，庆贺新年;在这一刻，思念绵延，祝福送去，情谊不变。祝你一年又一年，年年幸福美满，一切皆如愿!
19、今年过节送你福，福来运来幸福来，人旺运旺财运旺，大吉大利好预兆，顺心顺利更如意，幸福快乐更逍遥，恭贺新春快乐，吉祥好运，健康平安，心想事成!
20、红红灯笼高高挂，照亮前程兴旺达;声声爆竹阵阵响，合家团圆享安康;年年有余人人乐，春暖佳节平安过;深深祝福浓浓情，发条短信好喜庆。恭祝春节愉快!新春好心情!
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