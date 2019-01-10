2019猪年新年的温馨祝福语 猪年吉祥的新年祝福语

2019-01-10 15:42:34 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

冬去春要来，旧年过去，新年到来，在2019年猪年新年之际，祝福大家新年好。小编带来2019猪年新年的祝福语，一些温馨的新年祝福语送给大家，祝大家在新的一年中幸福快乐，心想事成。

2019猪年新年的温馨祝福语

1、辞旧迎新的时刻到了，就让所有的不快，所有的遗憾都随着时间远去吧!迎接我们的是崭新的一年，新年快乐，朋友们!

2、猪年新春到，心情无限妙;快乐把门敲，喜庆身边绕;吉祥跟你跑，幸福对你笑;健康来拥抱，愿你身体好;新的一年，愿你生活美满，幸福逍遥!

3、鞭炮响，新春来到，我一个一个的送祝福，好不容易到你了。我把所有的祝福都打包压缩发送给你，祝你新春欢乐，健康平安!

4、猪年春节迎面来，送你一条贪食蛇，吃了吉祥与如意，盘住健康与机遇，吞下爱情和甜蜜，财源滚滚咽下去，最后化作美女缠住你，预祝猪年人生更精彩!

5、捧一束鲜花，抓两把阳光，专机到法国购四瓶浪漫，美国买六箱快乐，英国拿八盒祝福，从心深处切十许关怀，作新年礼物送给你!

6、新春送祝福，一送家庭和，二送事业虎，三送开心果，四送如意来，五送父母康，六送财广进，七送友情长，八送好运来，九送爱情蜜，十送万事顺。

7、新旧交替除夕夜，全家围坐饭桌旁;春晚节目来助兴，欢歌笑语不间断;除夕过后春节至，新一年来新开始，在此祝愿新年好，健康快乐财富多!

8、有些事并不因时光流逝而褪去，有些人不因不常见面而忘记，记忆里您是我永远亲人。在这迎新之际，恭祝万事如意!

9、春节祝福慢慢送，一送你缘分的“缘”，送一个祝福是一种缘;二送你财源的“源”，祝你新的一年有财源;三送圆满的“圆”，愿你家庭幸福团团圆圆!

10、新年的钟声即将响起，深深的思念已经传递，暖暖的问候藏在心底，真心的祝愿全部送给你。预祝你春节快乐，万事如意，财运滚滚，一生平安!

11、春节要到了，提前拜年了，祝你及家人除夕平平安安，初一开开心心，初二幸幸福福，初三美美满满，十五甜甜蜜蜜，年年都顺顺当当。

12、短信全球通，祝福好轻松。吉祥伴着你，东西南北中。朋友遍天下，事业总成功。老少天天乐，生活更火红。猪年行好运，幸福向前冲!

13、新年要到了，大家发了很多祝福语你，基本能代表我的心意。另外我再补充一点：你要理个圆圆的发型，脸上带着开心笑容，这样才与圆蛋快乐相吻合!

14、漫天雪花飘飘，迎来了新年，让久违的心灵相聚吧，我深深地祝福你：新年快乐!愿我的祝福能融化寒冬，温暖你的心灵。

15、恭祝猪年喜庆:小猪汪汪叫，恭祝猪年好;小猪尾巴摇，恭祝鸿运到;小猪撒欢闹，恭祝天天笑;小猪翻滚跳，恭祝您步步高!

16、新春到，你脚踏六六六，头顶八八八，一生顺顺顺，一世发发发，出门吉星照，劲走来钱道，在家打麻将，三家来点炮，祝春节快乐!

17、爆竹声声，思念深深，情意绵绵，送来一杯屠苏酒，捎去一份问候意。大年夜炉火边，为君他乡深祝愿，新年如意万事吉!

18、欢迎乘坐新年快车，起点大年初一，旅程平安站，健康站，幸福站，快乐站，好运站，祝一路顺风，旅途愉快!

19、大地回暖春节来，小桥流水百花开。大红灯笼挂起来，笑迎宾客喜迎财。过年红包快拿来，姑娘漂亮小伙帅。烦恼忧愁不再来，福星财神相对拜。新年快乐，恭喜发财!

20、新年到了，想想没什么送给你的，又不打算给你太多，只有给你五千万：千万快乐!千万要健康!千万要平安!千万要知足!千万不要忘记我!

21、这一刻有我最深的思念。让云捎去满心的祝福，点缀你甜蜜的梦。愿你拥有一个幸福快乐的新年!

22、平安搭上春节的快车道，让快乐与你轻轻拥抱，让困难与你刮目相看，让烦恼低头悄悄走掉，让吉祥对你格外关照，让幸福对你永远微笑!祝春节快乐!

23、新春大吉!祝你人气超越圣母，财气敢当比尔盖茨之母，英气胜过萨达姆，帅气直追贝克汉姆，国际超人非你莫属!

24、一张圆桌，满堂亲人围成圆。一道大餐，福禄寿财已上全。一杯美酒，喜乐甜蜜都斟满。一条祝福，千家万户已传遍：祝你2018年新年快乐，喜事连连!

25、又是一年美好的开始，又是一段幸福的时光，又一次真诚地祝福你：过年好!

26、新春大礼怎能错过?编写短信："我要请你吃饭"发送到我的手机号，有机会取得本人亲笔签名，数量有限。预祝春节快乐!

27、春节到，给你拜年了：一拜全家好;二拜困难少;三拜烦恼消;四拜不变老;五拜儿女孝;六拜幸福绕;七拜忧愁抛;八拜收入高;九拜平安罩;十拜乐逍遥。

28、或许给你拜年的人已经排成了长队，或许送你祝福的人已经济济一堂，趁着大年初一，赶紧送上最早最真挚的祝福，愿你万事如意!

29、新年好!新年到，好事全到了!祝您及全家新年快乐!身体健康!工作顺利!吉祥如意!祝新年行大运!仕途步步高升、万事胜意!

30、有句话我一直不敢跟你说，可是新年再不说就没机会了：其实，你长得好可爱，就像一头小白猪!

31、愿你抱着平安，拥着，揣着幸福，携着快乐，搂着温馨，带着甜蜜，牵着财运，拽着吉祥，迈入新年，快乐度过每一天!

32、十二生肖猪年来，今非昔比富康泰。马去马来又一轮，人人都把宝马开。小院土房已不再，高楼大厦小碟菜。富裕生活阳光灿，国泰民安耀马崴。祝你猪年欢心笑，招财进宝幸福耀!

33、春节短信来拜年：拜一拜心相连，跨越距离到永远。拜一拜情相连，亲情友情往上添。拜一拜喜相连，好事多多喜连连。拜一拜福相连，猪年大吉福运绵!

34、春风洋溢着你，家人关心你，爱滋润着你，财神系着你，朋友忠于你，我这祝福你，幸运之星永远照着你。

35、新年拉近了我们成长的距离，新年染红了我们快乐的生活，新年让我们截取下了四季的片段，在这一刻，我们已经感受到了春的气息。春节了，祝你在猪年里身体健康，宏图大展!

36、一轮明月挂天边，地上人儿共团圆;春节已过乐不眠，元宵佳节展笑颜;欢歌笑语皆愉快，亲朋互贺乐无边;吃碗汤圆心甜甜，元宵佳节欢乐连连!

37、岁月如诗，句句悠扬。友谊如歌，余音绕梁。温馨季节，思念满怀。亲爱的朋友，新年快乐!

38、旨到!新年将至;特赐红包一个;内有幸福万两;开心万两;快乐万两;青春万两;笑容万两;愿卿家饱尝幸福快乐之微笑;钦此!

39、新年好，祝你：身体健康，万事如意，合家欢乐，生活美满，事业有成，珠玉满堂，多寿多富，财大气粗，攻无不克，战无不胜!

40、初一至十五，大家齐欢舞，人人闹新春，万象来更新，招财又进宝，幸福把你包，祝君开怀笑，好运往上飘!祝春节快乐!

猪年吉祥的新年祝福语40句

在这辞旧迎新的日子，喜迎猪年的到来，猪年吉祥，幸福快乐。小编带来猪年的新年祝福语，把每一句温暖的祝福的话，送给每一位朋友。猪年快乐，猪年平安，贴心的新年祝福语，伴您度过一个快乐新年。

新的一年到来，2019年的新年祝福语到来，送给各位新年的祝福语，一起来看下。在新的一年中，远离琐碎烦恼，携带快乐微笑，祝福大家心想事成，万事如意。