古剑奇谭3连击大成成就怎么获得 连击大成成就达成技巧攻略

2019-01-10 15:42:28 来源：91单机游戏 编辑：NO

《古剑奇谭3》连击大成成就是游戏中获得难度较高的一个成就，很多小伙伴不知道这个成就的获得条件是什么？下面小编为大家带来了连击大成成就的达成攻略，一起来看看！

《古剑奇谭3》中，要想达成“连击大成”成就，玩家需要将自己的连击数达到两百，这对于一部分玩家来说是不小的挑战。今天小编就为大家带来“ErivRan”分享的《古剑奇谭3》连击大成成就达成方法讲解，一起来了解一下吧。

常规方法

200连击成就的常规刷法是找群怪刷，推荐这两个剧情点，会源源不断地刷出怪物：一是梦境魔之骸的剧情结尾，二是梦境巫之国空中战。

然后硬核方法是找个血厚不玩消失的BOSS刷，有些玩家们用缙云幻影、大天魔刷出了200连击。

武器的基础伤害是只能升不能降的，因此刷连击成就时不要急着升级，可以稍微压一下等级。

特殊方法

时机

开家园+梦境魔之骸出来后，会提示无名之地有契约兽可以打，打完无名之地契约兽后再进家园，会提示栖霞也有契约兽(猴王)。

此时主角大约24级，太岁5级，不装备“+攻击”“+防御”灵石的情况下，平A打猴王伤害1血，而32级的猴王打主角一巴掌就掉80%血。

卡位

地图上这里有石头台阶，把猴王引过来，跳上石头，它就打不到主角了。

飞刀

先用小刀飞200下，确保达到200连击。

输出

小刀集气，集满后发远程技能，例如分水、斩阙。

契约兽技能：鲸怒和立哀向前扫射，萤牢范围技，狂悦给队友加血。

队友的辅助技能。

战斗结束后就等着跳成就吧。已经过了栖霞猴王的也可以回去读一下梦境魔之骸后的章节点存档来刷，很方便。