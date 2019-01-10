微信在哪查看与微信同行的第几天 微信同行天数简单查看方法一览

微信给出了2018微信数据报告，大家可以在数据报告中看到很多用户使用习惯等数据，还有与微信同行多少天，大家知道怎么查看自己与微信同行多少天吗?今天91小编给大家带来了微信同行天数简单查看方法一览，希望能够帮助到大家。
微信同行天数查看方法
保存图片，在微信扫面上面的二维码，下拉到最后，可以看到查看微信怎么查看与微信同行多少天的入口
其实很简单，我们可以看到最后有一个提示的，点击查看就行。
点了以后，就可以看到显示的时间了
以上就是小编为大家分享的微信同行天数查看方法，希望对各位玩家有所帮助。
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