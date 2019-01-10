死亡之地怎么通关？死亡之地通关技巧介绍

2019-01-10 15:42:02 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

死亡之地(Dead Ground)是一款塔防游戏，但是不少玩家都不知道在游戏中该怎么通关好？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

死亡之地通关技巧解析

这里笔者使用初始英雄Jonny来进行通关，每一关的获胜条件都是不要让敌人侵蚀水的数量小于0、不要让Boss穿过关卡、英雄不能死。

第一关：

第一关的地图都基本是一条路，会有3-4个的拐弯处，可放置防御塔的点也比较多。

这关通关很简单，只需要建立2-3座营地防御塔放到敌人来到方向前面即可。

英雄放在远程进行输出，等每一波攻势结束后记得前去收掉敌人掉落的物品。

Boss只需要集火对付下就行，血量不多，多利用技能在战场输出清理的效率会更高。

第二关：

本关比起第一关难度会有所提升，敌人的血量会更厚些，记得每关通过后将剩余的齿轮零件都尽量用在防御塔升级上。

商店中不要的武器及技能都卖了，不要留。

可以利用上一关赚到的齿轮零件购买一把品质稍好些的突击步枪或冲锋枪。

这关依旧是在关卡前面到中间部分多设置防御塔，能升级的就赚到水后升级下，这关难度不高。

第三关：

这关开始难度会有所上升，敌人数量多，如果前面的防御塔没解锁到上下两分支的话会比较难打。

这里推荐优先解锁瞭望塔，瞭望塔机枪塔模式在清除敌人上会更快些。

英雄的三个技能的搭配最好是障碍+冻结/召唤士兵+任意轰炸，可以一波清掉不少敌人。

需要优先点满敌人入侵方向前的防御塔，同时英雄的武器输出要持续供应在前线。

如果Boss到来的时候剩余地图一般左右的敌人未清理掉的话就会比较难打了。

第四关：

本关是前期较难的一关，敌人血厚，而且路线会有两条岔路分开。

本关的要点在于对岔路口处的防御塔布置，在岔路口可以放置龙塔或者堡垒进行范围攻击，可以重挫敌人的部队。

另外本关由于敌人数量多，如果在水有多余的话可以放过一些敌人过去，毕竟多余的水在前期作用不大，只要不要让Boss走了就行。

第五关：

第五关及后续关卡都是比较难对付的关卡，所以一定要做好前期准备再开始。

本关推荐打法是减缓敌人攻势，龙塔点满冰冻系Buff，英雄技能搭配地雷+步兵+寒冰弹。

英雄武器推荐出榴弹散弹等范围杀伤武器。英雄属性堆加高百分比伤害的道具。

龙塔推前面，接着营地或堡垒。瞭望塔对范围敌人杀伤程度不足。这里不推荐使用。

第六关：

本关敌人会在关卡中间分两路推进，敌人前五波攻势很快，数量很多，需要跟第五关类似的配置。

在第五关结束后，尽量点多堡垒追踪弹技能，龙塔此时最好已点满冰冻系所有技能。

陷阱及技能士兵放置集中在两条路分叉口释放，缓解敌人兵分两路的压力，将火力全部放到分叉路上。

第七关：

本关跟第六关的节奏类似，不过难点在于敌人完全分两路进行，这种情况就需要分散我们的火力。

龙塔放置在两条路接近处减缓速度，其他靠近单一道路的都放置堡垒跟踪弹。在道路后面放置营地步兵消除残余敌人，尽快收集完水资源升级防御塔，英雄上下两边兼顾输出。

这里推荐技能搭配地雷+冰系弹+士兵。

第八关：

本关敌人进攻路线为两路并一路形式，因此我们的主力输出需要放到后面，拉长战线。

在两路合并处放置龙塔减缓，前面可放置瞭望+堡垒阵型消灭大部分敌人。

后路放置士兵消除残余敌人可达到较好的效果。

第九关：

本关只有一条路，但是敌人的攻击频率非常快，如果前期没快速清掉敌人的话后面基本很难取胜。

这里笔者推荐使用综合品质击退程度更高的武器，搭配多堡垒跟踪弹将敌人聚集成堆进行集火输出。

技能方面可以使用双士兵搭配+冰系弹挡住并聚集敌人。

到本关时，基本上都可以点满所有防御塔技能，但是敌人数量多的情况下营地及瞭望塔输出效果一般。多使用龙塔及堡垒达成最大范围输出。

第十关：

如果第九关能勉强过，那到达本关时则要更加小心。

虽然本关与第九关的敌人进攻频率差不多，但是因为兵分两路的原因，火力需要更集中输出到单条路上。

在岔路口设置龙塔减缓速度，后面堆上一到两个营地，前面使用龙塔或堡垒达成最大范围输出。

英雄在后面两条路处兼顾剩余敌人，推荐使用DPS最高+其他特殊属性的的武器。

最终关：

最终关的难度相当于第十关的加强版，不过在道路布局上会有四到五处岔路。

这关需要靠的是检验玩家最终装备的品质情况了，运气好的话此时玩家身上至少有2-4件传奇装备或技能。

在第十关的基础上玩家的火力还需要进一步的提升，这关防御塔没有再提升的可能，只有将重心放在玩家技能上。

这里笔者推荐双地雷+冰系弹配置，前面放置龙塔最大限度降低敌人速度，后面接上堡垒，两大技能点满。

如果小怪太多清理不了，但是水的数量足够的话，且将重心转移到Boss上，这关Boss约6600的血量，英雄需要在Boss登场时集火它。

消灭Boss后，剩下的敌人只要不致水数量低于0即可放行获胜。