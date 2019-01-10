堡垒之夜第七赛季裂隙点位在哪里 全裂隙位置详情一览

2019-01-10 15:41:16 来源：91单机游戏 编辑：NO

自堡垒之夜裂隙玩法上线后，不少玩家对这个玩法很是感兴趣，那么在堡垒之夜中哪里分布了裂隙呢？下面就一起跟小编来看看！

《堡垒之夜》裂隙位置一览，在《堡垒之夜》中可以通过裂隙再次升空开伞，那么在第七赛季中这些裂隙又在哪里呢，一起来看看吧!

2018年7月，当火箭在第4季结束时发射，向空中射击并在岛上空留下巨大裂缝时，裂缝被添加到空降行动中。

进入裂缝允许玩家快速穿越到空中，在那里他们可以激活滑翔机并滑翔到新的位置。

在第7季的堡垒之夜地图上有13个裂缝，有11个正常的裂缝和两个无限的裂缝，允许无限量的玩家在比赛中使用它们，以下是所有裂缝位置。

玩家可以在地图东南角的沙漠部分找到许多的裂缝，而无限的裂缝可以在地图西南角的一个小岛上，以及在孤独小屋下面的沙坑中找到。

每个赛季开始时，裂缝的位置都会发生变化，其中一些会消失并重新出现在新的地方，因为EpicGames试图通过不断更新地图来保持游戏的新鲜感。

当您被风暴追赶时，可以通过裂隙滑翔到新位置。它们在与敌人作战时也非常有用，因为你可以利用它们来对抗对手，或者逃脱并保护你的生命。