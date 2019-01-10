死亡之地防御塔升级效果怎么样？防御塔升级效果解析

2019-01-10 15:40:36 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

塔在死亡之地游戏中是很重要的，塔也是可以升级的，防御塔就是其中的一种，那么防御塔该怎么升级？升级效果怎么样呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

死亡之地防御塔升级效果

营地：

营地升级树有10个可解锁升级的技能。

分别是第二等级、第三等级、上分支：猛犸象、铁皮、猎犬、手雷。下分支：命令、地雷、精神、再生。

猛犸象：提升营地士兵攻击力，但会减慢些速度。

铁皮：提升士兵抗性。

猎犬：营地会出猎犬帮助士兵消灭敌人。

手雷：每位士兵会携带手雷，造成更多伤害。

命令：提升士兵的伤害及速度。

地雷：士兵会放置地雷。

精神：提升士兵的攻击速度。

再生：士兵会慢慢恢复生命值。

瞭望塔：

瞭望塔升级树有10个可解锁升级的技能。

分别是第二等级、第三等级、上分支：狙击塔、激光瞄准、毒、爆头。下分支：机枪塔、改良、火、过热。

狙击塔：塔会升级为狙击型，提升伤害、减慢发射频率。

激光瞄准：提升狙击塔的准确度及伤害。

毒：狙击塔的攻击将带有毒的附加效果。

爆头：有几率对敌人造成两倍的伤害。

机枪塔：塔会升级为机枪塔，提升伤害和发射频率。

改良：对敌人造成击退伤害。

火：机枪塔的攻击将带有火的附加效果。

过热：提升机枪塔的发射速度。

龙塔：

龙塔升级树有10个可解锁升级的技能。

分别是第二等级、第三等级、上分支：地狱使者、毒火、死云、增压器。下分支：低温爆破机、深冻、冰冻圈、静电。

地狱使者：使用火对敌人造成伤害

毒火：使用火攻击的同时带有毒效果

死云：增加云缓慢对敌人造成伤害

增压器：减少火焰喷射间隔时间

低温爆破机：使用冰减缓敌人速度

深冻：增加霜冻伤害

冰冻圈：增加射击雪球的能力

静电：增加打击伤害

堡垒：

堡垒升级树有10个可解锁升级的技能。

分别是第二等级、第三等级、上分支：热成像、爆炸、伤害、射速。下分支：迷你核弹、炭疽、反应、致命伤。

热成像：使用热成像导弹跟踪敌人引爆

爆炸：增加导弹爆炸范围伤害

伤害：增加导弹伤害

射速：增加导弹射速

迷你核弹：使用迷你核弹轰炸

炭疽：增加核弹的爆炸伤害

反应：核弹引爆后将会有连锁效应

致命伤：爆炸会产生虫子进行攻击