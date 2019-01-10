《泰拉瑞亚》怎么度过肉山前后时期 肉山前后时期度过方法

2019-01-10 15:39:30 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

泰拉瑞亚中肉山前后时期很多玩家不清楚怎么安全度过，不知道怎么选择最适当的装备来武装自己，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了肉山前后时期度过方法，希望能够帮助到大家。

肉山前后时期安全度过攻略

彩虹魔杖

ID：495

伤害 53

攻速值 14

击退值 5

击退效果 常规

发射初速度 6

类型：魔法武器。

特效：消耗18点魔法;射出一团可以控制的彩虹

获得方法：

合成环境：秘银/山铜砧

合成材料：碎魔晶[30];独角兽的角[4];精灵尘[60];光明之魂[10];视域之魂[20]。

武器评价：

彩虹魔杖作为一把魔法武器来说并没有太大的亮点，而且合成材料之一的视域之魂需要玩家打败机械双子才能获得，也是比较难入手的材料之一。总的说来，彩虹魔杖的实用性不强，用于收藏倒是一个不错的选择。

射手武器

代达罗斯之弓：

伤害：43

击退：2.25(非常弱)

暴击：4%

使用间隔：18(非常快)

速度：12.5

品质：淡紫色

售价：8金

泰拉瑞亚代达罗斯之弓获取方法介绍：

有神圣模仿者25%概率掉落。

备注：

代达罗斯之弓是1.3版本新增的弓，跟其他从自身射出箭矢的弓不一样，代达罗斯是从空中发射箭矢，每次射出4只箭，但只消耗1只箭。

代达罗斯之弓最好的附魔是虚幻。

下落的箭矢会受到地形和遮挡物的影响，所以相对于狭隘的地方，该武器更适合在开阔的地方使用，特别是地表战斗。

在肉山后前期，这把弓搭配神圣箭矢使用会有异常强大的效果，特别实在对付机械毁灭者时非常有用。

穿戴冰霜套装时，搭配无限箭袋使用可以无限制发射带有霜冻debuff的木箭。

魔能箭囊的箭矢提升效果，可以提升代达罗斯箭矢的下落速度。

玩家使用这把弓时，可以在密封的空间内攻击外面的敌人，这一点使得这把弓在游戏后期还是非常有用。

ps：欧皇武器，同时你要在神圣之地找的到神圣箱子模仿者。

流星法杖

武器的ID为：2750

武器属性：

魔法伤害 50，暴击 4%;

速度 非常快;

击退 普通;

魔法消耗 13;

获取方法

流星杖用20陨铁锭+10 精灵尘+10 光明之魂在秘银砧或山铜砧出合成完成，挺便宜的，随手在肉山后期刷刷合成。

使用效果：