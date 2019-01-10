刀塔自走棋地精法师流怎么玩 地精法师流玩法阵容搭配攻略

2019-01-10 15:39:03 来源：91单机游戏 编辑：NO

dota自走棋地精法师流是游戏中一个很多玩家都在使用的流派，游戏玩法还是很有意思的，那么这个流派要怎么玩呢?下面就一起跟小编来了解一下吧！

《刀塔自走棋》地精流与法师流非常受欢迎，不过游戏英雄选择方面波动大，开局搭配一套万金油阵容后期再转型还是比较实际的，下面小编带来“最强之矛”分享的《刀塔自走棋》地精法师流阵容推荐及玩法，供大家参考。

打法思路

这套地精法师流，优点是中期可以任意转地精或法师。

前期3地精，发条伐木机+(TK，赏金)任一。前期3地精战斗力不弱，就算不顺也不会被血入。留冰女，帕克，电棍，女王或影魔(女王优先)。电棍优先2J。

中期3地精+3法师。地精技能都是魔法伤害而且其实输出不低，又肉，3法师BUFF冰女回蓝光环下中期战斗力很强。女王影魔7人口的时候上，女王在法师体系中有多强大家也都知道。7人口阵容：3地精+冰女，帕克/光法，电棍，女王。

然后观察对手，第一第二，又肥，存钱还多的是你的主要竞争对手，看他玩的什么体系，自己选择的套路成型后是否被克制，看看哪种套路玩的人多会卡手。

转法师

一般主要竞争对手如果不是猎人骑士的话会选择转法师，因为光法4星易成型，这时候3地精2J后不拿地精，攀人口到7，肥，无压力的话可以直接攀到8。抽到光法，且蓝胖，火女2J后卖掉2个地精，留一个前排，上6法师。8人口阵容：6法师+女王/影魔+任意前排。

然后继续找第二个2J电魂，9人口阵容：6法师+第二个电魂+女王/影魔+任意前排。找到巫妖换蓝胖，如果蓝胖3J，换火女。

电棍不要轻易升3他是核心输出升3很可能会导致AOE清不掉怪。

最后就是升10人口找潮汐。2J潮汐站位要靠前，吃伤害第一时间放大。

转地精

对手是法师不要转地精，打主流的亡灵猎人很舒服，成型较晚，攀科技到9，攀科技过程中可能会被入几波但因为前期我们很强，血量压力不会大，再找炸弹飞机。

8人口阵容：4地精+3法师+女王。

9人口阵容：6地精+飞机+冰女+女王。

10人口阵容：6地精+飞机+冰女+谜团/女王/第二个二级炸弹/第二个二级飞机+潮汐。谜团克制战士骑士，女王打猎人法师打法师不要用美杜莎，多的30点魔抗你还是扛不住一轮AOE，就看女王能不能把后排先秒掉，但还是不好打。

套路总结

前期不弱，中期声音很大，后期无天敌。就怕死于脸黑互卡。