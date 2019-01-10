死亡之地技能有哪些？死亡之地技能属性怎么样？

2019-01-10 15:37:25 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

技能在死亡之地游戏中有很多种，那么在死亡之地中技能具体都有哪些呢？哪个比较厉害呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

死亡之地游戏中技能有非常多种，以力量大小为衡量标准，一般的技能都会附带有额外力量。力量越大的技能对敌人造成的伤害越高。

死亡之地技能属性介绍

冰冻弹：

在鼠标指定位置放置一枚冰冻弹，短暂冻结敌人行动。

这个技能在后期应对敌人数量众多的情况时配合爆炸输出的技能使用会有比较好的清怪效果。

火焰弹：

在鼠标指定位置放置一枚火焰弹，带有爆炸+灼烧效果。

这个技能适合搭配冰冻弹使用，品质及力量越高的伤害会越高。

毒雾弹：

在鼠标指定位置放置一枚毒雾弹，带有中毒+缓慢效果，毒雾会沿路飘一段距离。

这个技能也是带有范围性伤害的技能，在后期拥有高品质该技能时可清理掉大部分敌人。

障碍栏：

在鼠标指定位置放置障碍栏，减缓敌人速度+对路过的敌人造成持续伤害。

障碍栏在前期会比较好用，但是到了后期敌人攻击性强的时候障碍栏极容易被快速拆掉。

地雷：

在鼠标指定位置放置地雷，对路过的敌人造成多次爆炸伤害。

地雷是非常实用的技能之一，多次爆炸效果可以重挫范围内的敌人。

电击弹：

在鼠标指定位置放置一枚电击弹，带有持续电击伤害+爆炸效果。

这个跟毒雾弹效果类似，都是有持续性伤害的技能。

锁定目标：

在鼠标指定敌人上使用技能，会出现准星瞄准敌人并射击一次。

这个技能算是最弱的一个技能，因为该技能只针对单只敌人进行高伤害输出，只能在前期打Boss使用。

毒气弹：

毒气弹的效果与火焰弹类似，带有对敌人的持续中毒+爆炸伤害。

恢复：

恢复这个技能时针对玩家英雄个人的生命值持续回复。

这个技能回血很快，如果英雄要做T的话可以使用该技能来抗伤害。

召唤士兵：

在鼠标指定位置召唤三名士兵，这三名士兵会使用武器射击敌人。

这个技能在前期效果很不错，放置在路边最好，防止敌人近战消灭掉士兵。

解析：

技能不同的攻击形式会产生不同的效果，有单点伤害高的、也有范围AOE形式，这也是衡量技能实用效果的标准之一。

另外技能冷却速度也是比较重要的衡量技能实用与否的标准，冷却速度越快，能在关卡中使用的频率就越高，对敌人造成的伤害的机会就更多。

技能中最实用的应该属于带有范围AOE的各系伤害效果的技能、例如毒气弹、火焰弹等。另外再搭配陷阱技能输出会达成良好的效果。