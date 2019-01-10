辐射76核融合发电机图纸怎么获得 核融合发电机图纸获取方法介绍

2019-01-10 15:37:16 来源：91单机游戏 编辑：NO

《辐射76》核融合发电机图纸是游戏中很多玩家都想获得的一件道具，那么这件道具的获得方法是什么呢？下面小编就为大家带来了《辐射76》核融合发电机图纸的获得方法。一起来看看！

《辐射76》核融合发电机图纸是随机事件奖励物品，相信很多玩家还不知道怎么刷最快吧，下面小编带来《辐射76》核融合发电机图纸获得方法，希望能帮到大家。

影片示范角色等级：10

必备条件

1.足够的消幅宁，或海神发电厂内反应炉处有随机等级的核生化防护服，或一套完整的动力装甲(但就须lv15)。

2.智力卡-骇客一阶，最速路径需开终端机锁住的门。

其他：低等可解，6级以上建议。

说明

路径：面对外围双冷却塔入口，由右塔而左塔修复冷却塔，从左方冷却塔进入管线交会处修复发电机，再从交会处上层开启终端机闸门进入反应炉区进行修复。

每区修复进度条达成后，会语音提示，并可继续将该区修复条修至完美，但不需修复至100%也可以解决事件，不需要浪费时间。

启动海神，或任意发电厂，第一次可取得大发电机设计图，第二次可取得风车发电机设计图，第三次可取得核融合发电机设计图，属于建屋系玩家必解的地图事件之一。

由于海神发电厂地处1-15级的低等区，实乃角色等级较低低时练功、解任、并取设计图的最佳地点。

ps1.有时会遇到伺服器问题导致修复进程跟不上实际修复速度的状况，需等待进度条完成，才能使用终端机重启发电机。

ps2.发电机设计图是随机给，且不是必给，两个角色的经验来说，都是三次结束，且设计图发放顺序亦都同。