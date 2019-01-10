支付宝2019年集五福活动介绍 支付宝2019年集五福活动玩法

2019-01-10 15:36:19 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

支付宝2019年集五福活动开始了，和往年一样，用户需要集齐五种福字就可以领取红包了，相信还有一些用户对于这次的活动不是很了解，那么接下来就请大家一起来看一下本次“集五福”活动的玩法吧!

支付宝2019年集五福活动解析

1.支付宝集五福需要打开【手机支付宝】，在首页左上角找到【扫一扫】点击进入

2.想集福卡我们需要用到支付宝AR扫描，点击右下角【AR】

3.找到福对准福字扫描即可获得福卡

4.当集齐5张福卡就能合成啦。

这里为大家准备了一些比较好扫描的福字高清大图，有需要的小伙伴可以先保存哦。

以上就是支付宝集五福活动的玩法了，希望可以帮助到您!