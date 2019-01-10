《泰拉瑞亚》猪鲨怎么打 猪鲨打法技巧分享

泰拉瑞亚新三王前玩家需要攻略猪鲨这一boss，很多玩家不清楚怎么打这个boss，今天91小编给大家带来了猪鲨打法技巧分享，希望能够帮助到大家。
猪鲨打法技巧
场地篇
猪鲨是TR原版肉后较难的BOSS，攻击高速度快，属于中后期的BOSS。猪鲨有个离开海洋环境就会暴走的特性，暴走时猪鲨就只会冲撞这一招了。所以我们可以利用这一特性，在海洋环境外铺一条巧妙的轨道，就可以完美避开猪鲨所有冲撞，从而做到在新三王前就可以轻松击破。
材料：
铁轨若干，加速铁轨2个，物块若干，一把能用的镐子和锤子，还有方便施工用的钩爪和标尺，矿车栏不能装任何矿车(这点很重要)。
其中铁轨用一块铁/铅锭和一块木头合成，不需要太多，500个其实就够。加速铁轨在电工NPC处买，50银币一个，买两个就行。锤子和镐子一定要带，钩爪能用的就行，标尺从哥布林商人NPC处买。
钩爪和标尺虽说不是必需品，但可以极大方便我们的施工。
准备好材料后我们就可以去大海边啦，左边和右边都可，这里以左边做示范。
首先在海滩铺上一段钓鱼处，钓鱼处最好能把钓鱼线扔进去。
然后在后面铺两格加速铁轨。
(注意：加速铁轨的箭头方向需要为大海方向的反方向。如果出现方向不对，拿锤子敲一下就可以转向)
铺到背景刚好不再是海洋背景，BGM恢复正常时，再往前铺50格，不能太远也不能太近。
终点处下面垫上几格临时测量用物块。
接下来的铺建要严格按照教程来，偏差一格都可能导致战斗时GG。
现在我们打开左上角的标尺，向斜上方铺铁轨，并用标尺测量，直到测量出在轨道末端时到石块上面一格处的高度为15。
然后我们往右方向放两块。此时到石块上的高度仍是15格。
然后回到下方石块，用轨道点击下图处，即弯道左上一格处。
然后我们像刚才一样，向左上方铺铁轨，直到测量出在轨道末端时到石块上面一格处的高度为15，并向左铺两格。
然后我们点击这个位置放铁轨，右面同理。位置要找准。
然后我们在左右两边同时向斜上方铺，直到连成这样,把中间直接填上铁轨。
最后一步，我们回到右边，把边上的轨道用锤子敲两下，变成铁柱子状，然后把转角处用锤子敲成向左上方通行状态，注意鼠标指的位置。
左边同理，但要注意转角处敲为向右下方通行。
现在我们坐上矿车按住加满速右走一下，如果发现我们的人物在不停绕圈，就代表成功了。
最后拆掉临时物块，场地铺建完成。
最近在淘宝APP上上线了很多的新年活动，那么2019年货节集福鱼活动怎么参加呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！淘宝年货节集福鱼福气值怎么获得淘宝2019年货节福气值的获取方法有以下的几种：逛店铺、逛商品、分享拉好友等多种方式。在这其中以分享拉好友方式获得的福气值最快。拉一个好友双方都能得到一定
相信很多使用手机公积金APP的小伙伴不知道实名认证未通过怎么办呢？那么实名认证未通过怎么解决呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！【无法认证原因】可能曾经使用过别人的认证信息实名认证过，即使注销账户也不会注销实名信息，可以换个号码重新注册账户，认证自己的真实信息就好了，也可能是网络原因，在wifi
福年集福鱼换红包活动是淘宝今年新上的一个活动，相信不少网友都很期待吧，那么淘宝年货节集福鱼该怎么玩呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！年货节集福鱼玩法解析一年一度的电商年货节已于10日在展开。今年淘宝举行的是福年集福鱼换红包的活动。用足够的福气值兑换富鱼最终用富鱼来兑换红包。按照往年年货节的红包奖
相信很多小伙伴不知道支付宝的运费险什么时候才能退回来吧，那么具体怎么弄呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！《支付宝》运费险到账时间说明：1、理赔还未发起若交易符合运费险理赔条件，在【卖家确认收货】的72小时内，理赔款会自动划入买家支付宝账户余额。如果卖家没有操作确认收货，淘宝系统会超时自动确认收
2019年货节红包是京东的一个春节活动，那么2019年货节红包该怎么获得？在哪可以获得呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！京东2019年货节红包在哪领取？年货节红包怎么使用？活动入口：点击进入活动阶段：2019年1月9日0000：00-2019年1月15日2359：59。红包使用时间：2019年1
最近使用12306APP的小伙伴发现了身份证被别人注册了，那么身份证被别人注册了怎么办呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！首先，如果大家着急购买火车票的话，可以先用家人的身份证来注册账号购买，只要在12306中注册身份信息即可，如果之前注册过的话，直接登录即可。然后注册账号之后，大家直接选购车票
福年有福鱼活动是天猫中新上线的一个活动，但是不少小伙伴都不知道天猫福年有福鱼活动入口在哪？该怎么玩？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！天猫福年有福鱼活动怎么进？1、进入到天猫或淘宝的首页之后，系统会在第一时间自动推送“开启新福年”的窗口，紧接着点击即可参加“福年有福鱼”活动。2、除此之外，通过
怪物巧克力是dnf游戏中的一个活动道具，那么怪物巧克力该怎么获得呢？具体有什么用呢？不少玩家都不知道，这边91手游网小编给大家介绍下吧！dnf怪物巧克力获得方法以作用一览在推荐地下城消灭巧克力狂魔可以获得[怪物巧克力]，每天最多消灭巧克力狂魔14次、作用：可在NPC南瓜球的小跟班商店兑换奖励。总结：
最近使用个人所得税app的小伙伴也是很多，那么个人所得税app的多个任职受雇单位在怎么删除呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！个人所得税多个任职受雇单位删除方法介绍：1、申诉个税APP-我的个人中心-任职受雇信息-点开当前公司的名称-右上角申诉，可以选择曾经任职和我未任职，补充说明一下，等待几个
相信在淘宝APP中很多小伙伴不知道年货节集福鱼吧，那么年货节集福鱼怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！年货节集福鱼玩法攻略一年一度的电商年货节已于10日在展开。今年淘宝举行的是福年集福鱼换红包的活动。用足够的福气值兑换富鱼最终用富鱼来兑换红包。按照往年年货节的红包奖励经验来看，如果今年的奖