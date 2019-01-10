《泰拉瑞亚》猪鲨怎么打 猪鲨打法技巧分享

2019-01-10 15:36:05 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

泰拉瑞亚新三王前玩家需要攻略猪鲨这一boss，很多玩家不清楚怎么打这个boss，今天91小编给大家带来了猪鲨打法技巧分享，希望能够帮助到大家。

猪鲨打法技巧

场地篇

猪鲨是TR原版肉后较难的BOSS，攻击高速度快，属于中后期的BOSS。猪鲨有个离开海洋环境就会暴走的特性，暴走时猪鲨就只会冲撞这一招了。所以我们可以利用这一特性，在海洋环境外铺一条巧妙的轨道，就可以完美避开猪鲨所有冲撞，从而做到在新三王前就可以轻松击破。

材料：

铁轨若干，加速铁轨2个，物块若干，一把能用的镐子和锤子，还有方便施工用的钩爪和标尺，矿车栏不能装任何矿车(这点很重要)。

其中铁轨用一块铁/铅锭和一块木头合成，不需要太多，500个其实就够。加速铁轨在电工NPC处买，50银币一个，买两个就行。锤子和镐子一定要带，钩爪能用的就行，标尺从哥布林商人NPC处买。

钩爪和标尺虽说不是必需品，但可以极大方便我们的施工。

准备好材料后我们就可以去大海边啦，左边和右边都可，这里以左边做示范。

首先在海滩铺上一段钓鱼处，钓鱼处最好能把钓鱼线扔进去。

然后在后面铺两格加速铁轨。

(注意：加速铁轨的箭头方向需要为大海方向的反方向。如果出现方向不对，拿锤子敲一下就可以转向)

铺到背景刚好不再是海洋背景，BGM恢复正常时，再往前铺50格，不能太远也不能太近。

终点处下面垫上几格临时测量用物块。

接下来的铺建要严格按照教程来，偏差一格都可能导致战斗时GG。

现在我们打开左上角的标尺，向斜上方铺铁轨，并用标尺测量，直到测量出在轨道末端时到石块上面一格处的高度为15。

然后我们往右方向放两块。此时到石块上的高度仍是15格。

然后回到下方石块，用轨道点击下图处，即弯道左上一格处。

然后我们像刚才一样，向左上方铺铁轨，直到测量出在轨道末端时到石块上面一格处的高度为15，并向左铺两格。

然后我们点击这个位置放铁轨，右面同理。位置要找准。

然后我们在左右两边同时向斜上方铺，直到连成这样,把中间直接填上铁轨。

最后一步，我们回到右边，把边上的轨道用锤子敲两下，变成铁柱子状，然后把转角处用锤子敲成向左上方通行状态，注意鼠标指的位置。

左边同理，但要注意转角处敲为向右下方通行。

现在我们坐上矿车按住加满速右走一下，如果发现我们的人物在不停绕圈，就代表成功了。

最后拆掉临时物块，场地铺建完成。