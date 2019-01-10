淘宝集福鱼福气值怎么增加 2019淘宝货节福气值快速获得方法

2019-01-10 15:35:57 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

淘宝福年有福鱼，集富鱼活动已经开始了，只要收集福鱼就可获得红包，那么福鱼福气值怎么增加？小编为大家带来了2019淘宝货节福气值快速获得方法，一起来看看吧。

2019年货节集福鱼福气值增加方法



年货节集福鱼福气值怎么获得据悉，淘宝2019年货节福气值的获取方法有以下的几种：逛店铺、逛商品、分享拉好友等多种方式。

在这其中以分享拉好友方式获得的福气值最快。

拉一个好友双方都能得到一定的福气值，但一个好友每天只能拉一次。

淘宝集福鱼详情介绍

一年一度的电商年货节已于10日在展开。今年淘宝举行的是福年集福鱼换红包的活动。用足够的福气值兑换富鱼最终用富鱼来兑换红包。

按照往年年货节的红包奖励经验来看，如果今年的奖励幅度不变，集齐福鱼的奖励红包应该会在50-100元左右，很不错哦~





总结：由上可知，分享拉好友方式获得的福气值最快，大家赶紧邀请好友一起玩吧。