死亡之地武器有哪些？死亡之地武器怎么使用？

在死亡之地游戏中一共有六种武器，相信不少小伙伴都不知道哪个武器好用？哪个厉害吧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！
死亡之地游戏中六种武器：分为手枪、散弹枪、冲锋枪、突击步枪、狙击枪、榴弹枪。
死亡之地全武器使用技巧
手枪：
手枪的攻击方式是单发间隔发射，因此它只能作为前期无其他类型枪支时的暂时选择，到后期很难发挥威力。
该种类枪支侧重高射速发射频率。
散弹枪：
散弹分为短散和长散两种，他们两个的区别在于射速及发射子弹数量上。
长散的一次发射的子弹数量会比短散多，但是一般射速会低于短散。
散弹枪是在后期阻止敌人攻势发挥主要作用的武器之一，侧重数据在于击退能力上。
冲锋枪：
冲锋枪侧重伤害及DPS两方面数据。
冲锋枪的优点在于射速快，因此适合一些射速属性快的英雄使用，在前期可发挥不俗的实力。
突击步枪：
突击步枪有两到三种类型，不过数据基本相差不大，侧重在于射速及伤害两方面。
这种类型的枪适合一些拥有高射速高伤害能力的英雄使用，会大大提升消灭敌人的速度。
狙击枪：
狙击枪分为连狙及重狙两种类型。
连狙指在发射频率上会比重狙快，重狙侧重在发射伤害上。
游戏因为基本上所有关卡敌人数量都很多，所以不推荐使用重狙，连狙对付成群敌人会有更好的效果。
榴弹枪：
榴弹枪侧重数据在于单发伤害及发射间隔，优先选择DPS较高的榴弹枪。
榴弹枪在后期对大量怪的杀伤力相当于投掷技能弹，是后期主要输出武器。
解析：
枪支获得方式：在闯关胜利后，玩家必定会获得一把枪，当然在商店处也可购买到。
获得的品质分为一般、不一般、罕见、史诗、传奇五种。
所有武器都有以下九种属性：
每秒伤害(DPS)、伤害、火系伤害、冰系伤害、毒系伤害、冲击伤害、击退、射速、准确性。
武器需要根据关卡不同可以选择不同种类的针对武器。
如关卡敌人数量少但实力强的可选择狙击、榴弹等，人多的可选择散弹、冲锋、突击等。
另外选择武器重要的一点也是根据武器品质伤害如何来决定的，所以要综合考虑。
笔者这里推荐突击、散弹、榴弹三种武器，因为它们伤害范围都比较大，而且大部分关卡中敌人数量都比较多，使用它们会有比较可观的输出效果。
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