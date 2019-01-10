绝地求生雪地通行证第四周挑战任务怎么完成 第四周挑战任务玩法心得分享

2019-01-10 15:34:59 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

绝地求生雪地通行证第四周挑战任务出来了，相比之前的任务来说第四周任务难度降低了很多，大家知道第四周任务怎么完成吗?为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了第四周挑战任务玩法心得分享，希望能够帮助到大家。

绝地求生雪地通行证第四周挑战任务完成攻略

首先是免费任务，除了单局内淘汰3名敌人稍有难度，其余的任务都是比较容易完成的，如果有和我一样的人体描边选手，请和我去飞机的终点找那些去拿外卖的玩家，完成任务即可。

本周通行证的任务也比之前好做很多，但刚才看到驾驶肌肉跑车几个字的时候，我脑袋里瞬间想到“500KM”，还好是驾驶2小时，这个不用刻意去做，看到以后开着开着就完成了。

使用汽油给汽车添加燃料25次，其余任务都是比较好做的了，大家快去完成任务吧。

此次的任务都是相对简单的，而且不需要刻意的去刷也能完成，建议玩家们组队合作完成速度更快!