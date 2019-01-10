怪物猎人世界滑步吃菇弓怎么玩 滑步吃菇弓五属性配装攻略

2019-01-10 15:34:47 来源：91单机游戏 编辑：NO

怪物猎人世界滑步吃菇弓是游戏中一把属性十分不错的武器，今天小编就为大家带来了一篇滑步吃菇弓的五属性配装攻略，感兴趣的小伙伴一起跟小编来看看吧！

《怪物猎人世界》很多武器没有属性，但是还有一些武器有着不同的属性，可能面板伤害较低，但是却拥有额外的属性伤害。请看下面的《怪物猎人世界》滑步吃菇弓五属性配装，希望大家能够喜欢。

要配到耐力回复技能3要耗费太大的配装空间了，效益实在不大，我们还不如使用炎妃2件套的突破耐力上限效果。

体术5也是一样，事实上我们使用体术3护石就已经非常够用了，玩弓的玩家应该大多数都会用猫饭吃出猫的体术，强走药、吃菇流吃鬼爆炸菇更是必备用品，体术3最多到体术4就是收益最好的时候，实在没有牺牲配装跟孔上到体术5的必要。

冰

火

雷

水

龙

不只有珠子跟装备，右边也附上装备技能全览图方便大家都能清楚看完套装技能效果。

每一套一定都有平射/刚射强化跟强弓。

吃菇的效果

青菇可以获得回复药的补血效果。

毒菇可以获得活力剂的补血效果，让受伤时的红色血条变黄加快回复。

爆炸菇可以获得鬼人药的加攻效果。

麻痹菇可以获得硬化药的加防效果。

风茄可以获得秘药的补血效果。

鬼爆炸菇可以获得强走药的耐力效果。

心跳加速菇可以随机获得以上其中一种效果。

吃香菇比喝药快，而且香菇能够种植，生产简单。

香菇携带数量更是10个，比带秘药强走药的数量都多。

武器推荐/配装思路

冰属性用风飘弓

头盔配上钢龙B的自带的冰属性强化2，再加上3个1孔，直接解决了吃菇流需求的最爱菇类技能。

并且节约下2个孔需要冰属性强化的珠子位置，火龙2件套的效果使用身体跟脚达成。

火龙身有弱点特效2，1孔位补足冰属性强化，脚的3级孔就能放上平射/刚射珠子。

剩下的腿跟手配上炎妃2件套的突破耐力上限效果，而且孔位十分足够，最后还会再多一个2级孔，大家能够自由运用，我是再加上了心眼珠，锦上添花一下。

这套唯一可惜的地方是多了广域化跟整备这两项的技能。

──要说明的是吃菇流的香菇能够靠广域化传给队友，但是风茄不行风茄不行风茄不行，很重要所以说三次。

火属性用蛮颚弓

因为火龙腿有自带火属性强化2，能节约下2个孔需要火属性强化，而且孔也不错有2级。加上脚达成火龙2件套的效果。

同样也用炎妃头身手达成炎妃2件套的突破耐力上限效果，而且炎妃头盔的回避距离也和滑步弓非常适合因为滑步是有吃回避技能效果的，并且孔位也相当不错。

雷属性用铠罗弓

虽然属性值很优秀但是要属性解放想必让很多人伤透脑筋。在要顾及属性解放下，要同时做到炎妃2件套的突破耐力上限效果跟火龙2件套的效果是不太可能的，所以必须取舍。

要配出属性解放麒麟B应该是大家通用的选择。

再来是剩下属性解放1，有一些流派会选择腿用绚辉B来达成，但是大家都知道匠对弓是没什么用处的。

同时这样要达成配装孔的需求手就要放炎妃，但是香菇风茄不行靠广域化传给队友，其它菇类的效果对队友帮助也不大，而且是只有三分之一效果。

所以我这里选用了麒麟r来配出属性解放3，而且孔位优秀，附加的异常耐性也算不无小补。

火龙腿搭配火龙身用来开出火龙2件套的效果，再加上有3级孔跟弱点特效2，还多一样风压耐性。

头盔则选用麒麟r，自带的雷属性强化3，还有2级孔，节约下3个孔需要雷属性强化。

大家会发现这一套虽然是8个孔位，但是高级孔一个不少，还多一个2级孔大家能够自由运用，其它流派选择腿用绚辉B、手放炎妃，限制了其它装备选择，虽然有10个孔位，但是有3个要放雷属性强化，也就是其实只有7个能运用的孔位，实际上是还比这套装备少了一个2级孔。

这套装备还摆脱了穿火龙头配出对属性弓效益不大的超会心，但如果还是想要配的玩家2级孔也能放上超心珠，技能只多不少。

水属性一样用铠罗弓

基本上跟雷弓的配装思路很像，这套比较可惜的是现在并没有优秀的水属性强化技能装备，所以配装没办法更加灵活。

龙属性用龙骨弓

这套的配法和火属性的配装思路很像，最大的不同是手部的尸套r跟换下不需要的火龙腰，手部的尸套r一样非常优秀的自带龙属性强化3，节约下3个孔需要龙属性强化。此外3级孔+2级孔，比较一下就能发现完全不比炎妃手差，也因此这套配装弓的部分多出了两个孔位，客制化的话就是三个，大家能够想塞什么就塞什么。想要撑高会心或者属性攻击都能塞相应的珠子。

而且炎妃2件套的突破耐力上限效果跟火龙2件套的效果一样不少。

这五套全属性配装对于只追求高会心、不玩吃菇的玩家也只需要稍微改动在手或脚的部分换上炎王r手跟炎王r脚，把茸好珠改成达人珠，多的1级孔位全配成达人珠、全客制化会心，高会心装就成形了。