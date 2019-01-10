2019春节淘宝发货规则是什么？淘宝天猫商家春节通知模板

2019-01-10 15:34:37 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

2019春节临近，不少淘宝天猫的店家都会受到很大的影响，准备一份顾客通知说明必不可少，91单机小编给大家带来2019春节淘宝商家通知模板。

一、2019春节淘宝发货时间表：

二、2019淘宝春节放假时间安排通知：

1、具体放假通知及安排

致亲爱的新老客户：

春节将至 ，本店于2019年x月x日——2019年x月x日期间只接单不发货，x月x日恢复正常发货，本店所有宝贝即可购买发货，请自助购买，春节期间急需的客户慎拍哦!

发货情况：正常发货：x月x-x月xx日

只接单不发货：x月xx日-x月xx日

2、关于客服

1). 2019年x月xx日——x月xx日，客服MM回家过年了，亲们可自助购物哦!没有客服MM值班的日子，亲们拍下付款，加送神秘小礼物一份哦。

2). 因客服小伙伴们回家与亲人团聚过年，本店定于XX年XX月XX日至XX月XX日暂停客服值班。期间如有亲要购买宝贝的，请自主下单，对于在此期间给亲们带来的不便，深表歉意。

3、关于快递

1). 亲们，新年临近，很多快递都陆续开始只收件不派送了。即日起偏远地区已停止发货，x月xx日起，我们暂停发货。过年期间的订单会在x月xx日统一按订单顺序发货。

2). 春节期间，本店照常发货，统一使用EMS邮政速递，由于快递同志们也要与亲人团聚过年，发货速度会比平时略慢，还望亲们不要着急，耐心等待，谢谢合作，理解万岁。

4、关于售后

由于春节期间放假，所有售后问题，(退货，换货，退款等)均推迟至初八上班之后处理，请亲们慎重下单。

非常感谢大家这一年来的支持与帮助，千言万语都难以表达xx对你们的喜爱，呵呵~

最后祝淘宝店主新年发大财，淘宝店铺销量越来越好!