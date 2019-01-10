银联云闪付如何关闭免密支付 云闪付关闭免密支付教程图

2019-01-10 15:33:55 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

银联云闪付是一款非常给力的支付平台。该软件由中国银联携手各商业银行、支付机构等产业各方共同开发建设、共同维护运营，在里面我们可以直接开启免密支付，这样的话就可以不用太麻烦了，但是有时候会不小心就支付了，那么怎么关闭掉这个功能呢?不知道的话可以看看下面的教程。

1、现在关闭免密支付的方法并不复杂，用户们打开云闪付软件之后，需要点击右上角的按钮进入个人中心，然后查找相关的功能。

2、从个人中心下方的列表里面找到“支付设置”功能，大家就可以进入其中设置“免密支付”的服务了。

3、在此之后，通过“免密支付”选项进入到相关页面，这样就可以成功关闭已经绑定银行卡的免密支付服务了，非常方便快捷!

云闪付设备闪付包括NFC设备本身操作系统级的支付程序(如小米PAY，华为PAY，苹果PAY)、银行客户端提供的云闪付(如交行买单吧)、银联云闪付APP(仅支持中信、邮储、兴业、华夏)、第三方支付APP(如美团、京东金融)。

以上就是小编为大家带来的关于云闪付关闭免密支付方法，希望能够对你有一定帮助，有任何问题都可以给小编进行留言哦