逆水寒祥瑞仙鹿怎么买 祥瑞仙鹿获取方法分享

2019-01-10 15:33:48 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

逆水寒祥游戏上线两款逆水寒祥瑞仙鹿，那是非常的好看，很多玩家都迫不及待的想要了呢，那么逆水寒祥瑞仙鹿怎么买呢？今天91小编给大家带来了祥瑞仙鹿获取方法分享，希望能够帮助到大家。

祥瑞仙鹿蓬莱春：

黄色仙鹿，名为蓬莱春。它的角就如繁花朵朵的报春枝，呼唤着汴梁冰天雪地里的一点春意，柔软温顺的暖橘色皮毛更消减了几丝冬季的寒冷。

祥瑞仙鹿碧落歌：

蓝色仙鹿，名唤碧落歌。它的角则仿佛头顶仙气缭绕的珊瑚树，巨大的鹿角枝枝缠缠，晶莹的雪花纹路又为它增添了几分灵动。当它在冰雕玉镯的瑶光城肆意奔跑时，方才展示出修长的四肢与矫健的身姿，如同瑶光星散落人间。

这两款祥瑞系列的仙鹿坐骑在1月 10日更新后上架，后续还有一款更加仙气逼人的白鹿即将降临江湖，具体获取方式与“诸神之战”跨服帮会联赛有关。