死亡之地英雄有哪些？英雄技能是什么？

2019-01-10 15:33:40 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

在死亡之地游戏中有着不少的英雄，要知道每个英雄的技能和属性都是不一样的，那么在游戏中每个英雄的技能是什么呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

死亡之地全英雄介绍

Jonny:

初始枪械：手枪

伤害：中等

射速：中等

准确性：中等

速度：中等

伤害抵抗：低

特殊技能恢复速度：中等

特殊技能：肾上腺素

解析：Jonny是初始英雄，各方面能力一般，拥有短时间加快速度的特殊技能。在后期使用加强属性的道具后输出能力也较可观。

Quadrat:

初始枪械：散弹枪

伤害：高

射速：中等

准确性：低

速度：低

伤害抵抗：中等

特殊技能恢复速度：低

特殊技能：炮塔

解锁条件：通过第五天(第五关)

解析：因为伤害高的原因，Quadrat前期输出强劲，也较抗打，速度和准确性是弱点，需要后期依靠英雄道具补足。

炮塔特殊技相当于多一个防御塔的效果，可以成为后期辅助输出。

King:

初始枪械：狙击枪

伤害：高

射速：低

准确性：高

速度：中

伤害抵抗：高

特殊技能恢复速度：中

特殊技能：C4炸弹

解锁条件：通过第七天(第七关)

解析：King这位角色比前两位都要强、可以轻易度过前面的多个关卡，到后期配合一些打法也可以相对简单的实现通关。

GOGO:

初始枪械：突击步枪

伤害：低

射速：高

准确性：低

速度：高

伤害抵抗：低

特殊技能恢复速度：高

特殊技能：手榴弹

解锁条件：通过第十天(第十关)

解析：GOGO这位英雄在与前几位英雄不同的是他的综合实力比较差，但是这是位后期很强劲的英雄，优点在于射速及特殊技两方面。

不过这位英雄还是需要一些互补的英雄道具才能发挥出他的最强实力，这类属性道具最好是针对提升英雄伤害及准确性。