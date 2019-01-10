2019年春节快递什么时候停运？春节哪家快递还能送件？

2019春节临近，快递公司到时候也将会集体放假，那么如果有急事需要快递怎么办？91单机小编给大家带来2019淘宝快递物流停运时间表
2019淘宝的快递春节什么时候放假
2019淘宝的快递春节什么时候放假取决于快递公司，一般快递放假了，淘宝也就停止发货了，而每家快递公司的规定都不一样
1、圆通最后揽件时间：腊月二十九;上班时间：正月初七
2、申通最后揽件时间：腊月二十九;上班时间：正月初五
3、中通最后揽件时间：腊月二十九;上班时间：正月初六
4、天天最后揽件时间：腊月二十九;上班时间：正月初七
5、汇通最后揽件时间：腊月二十九;上班时间：正月初七
6、宅急送最后揽件时间：腊月二十九;上班时间：正月初七
7、顺丰最后揽件时间：腊月二十九;上班时间：正月初七
8、CCES最后揽件时间：腊月二十九;上班时间：正月初八
9、韵达最后揽件时间：腊月二十九;上班时间：正月初六
10、EMS：无休，但春节法定假期间只送半天
11、联邦最后揽件时间：腊月二十九;上班时间：正月初三
快递一般怎么收费的
快递一般怎么收费
快递收费标准
快递按公斤计算超过1公斤按2公斤算，超过2公斤就按3公斤算以此类推。(每个产品的重量在产品的详情里面都有标注)
各大快递公司收费标准
顺丰快递
一、中国大陆地区内业务
1. 同城、省内及经济区域内互寄：体积重量(KG)的计算方法为：长度(CM)x宽度(CM)x高度(CM)÷12000。
2. 省外非经济区域内互寄，体积重量(KG)的计算方法为：即日/次晨/次日长度(CM)x宽度(CM)x高度(CM)÷6000;隔日长度(CM)x宽度(CM)x高度(CM)÷12000。
备注：经济区域为：京津冀区域、江浙沪皖区域、黑吉辽区域、川渝区域。其他服务(产 品)体积重量计算方法详情请致电大陆客户服务热线95338。
二、港澳台及国际业务
1、始发地或目的地任一方为港澳台地区或其他海外国家，体积重量(KG)的计算方法为：长度(CM)x宽度(CM)x高度(CM)÷6000;
2、台湾岛内件体积重量(KG)的计算方法为：长度(CM)x宽度(CM)x高度(CM)÷12000;港澳地区及海外国家的本地件体积重量(KG)的计算方法为：长度(CM)x宽度(CM)x高度(CM)÷6000;
备注：体积重量的计算方法参考各地区及当地市场惯例, 当中可能略有差异。以上涉及的具体产品范围请致电95338或与当地收派员进行咨询。
顺丰快递
韵达快递
江浙沪5.6元不限制重量，广东，福建，山东，江西，安徽首重9元续重4元，北京，天津首重9元续重5元，湖南，河南首重10元续重6元，湖北，河北，海南首重12续重7元，四川，重庆，广西，陕西，辽宁，吉林，云南，贵州，山西首重15元续重10元，黑龙江，宁夏，甘肃首重16元续重12元，内蒙古，新疆，西藏，青海首重25元续重20元。
申通快递
江浙沪首重10元续重1.5元，北京，安徽，福建，广东，广西，贵州，海南，河北，河南，黑龙江，湖北，湖南，江西，辽宁，宁夏，山东，山西，陕西，四川，天津，云南，重庆首重18元续重15元，甘肃，吉林，内蒙古，青海，西藏，新疆首重25元续重22元。
EMS(500克为单位计算重量，EMS任何地方都能送到的，拒收液体)
江浙沪皖首重7元2元，江西首重15元续重4元，北京，天津，河北，山西，福建，山东，河南，湖北，湖南，广东，重庆，陕西首重15元续重5元，辽宁，广西，海南，四川，贵州，甘肃，青海，宁夏，内蒙古首重15元续重7元，吉林，云南，黑龙江首重15元续重8元，西藏，新疆首重18元续重14元。
圆通速递
圆通快递(图片均来自网络，侵权请联系删除)
江浙沪8元不限制重量，安徽，广东，福建，山东，江西，北京，天津，河南，河北，湖南，湖北，海南，陕西，辽宁，云南，四川，重庆，贵州，宁夏，吉林，甘肃，青海，黑龙江，山西，广西首重15元续重12元，内蒙古首重20元续重18元，新疆首重28元续重22元。
宅急送
江浙沪皖首重6元续重0.5元，广东，北京，天津，山东，河北，河南，湖南，湖北，江西，福建首重8元续重4元，山西，陕西，四川，重庆首重10元续重5元，广西，云南，海南，黑龙江，吉林，辽宁，贵州首重12元续重7元，甘肃，内蒙古，青海首重15元续重12元，新疆，西藏首重20元续重18元。
中通快递
江浙沪6元续重每公斤1元，安徽首重6元续重2元，北京，广东，天津，河北，湖北，河南，福建，山东，湖南，江西首重10元续重7元，陕西，四川，重庆，辽宁，黑龙江，广西，山西，吉林，云南，贵州，首重15元续重10元，内蒙古，海南，宁夏，甘肃，青海首重20元续重18元，新疆，西藏首重28元续重25元。
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