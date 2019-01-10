LOL无限火力国服什么时候开放 无限火力国服上线时间一览

2019-01-10 15:29:49 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

在LOL中无限火力国服什么时候开放呢，很多玩家表示非常的期待呢，今天91小编给大家带来了无限火力国服上线时间一览，希望能够帮助到大家。

LOL无限火力国服开放时间一览

最近英雄联盟的高级设计师Mortdog表示自己是时候再次回到了工作岗位上，放了这么长时间的假期，不知道他们会给我们带来什么样的惊喜了?而近日设计师就放出了一些彩蛋，一个加特林样式的雕塑是不是在暗示着无限火力模式即将要再次回归了?

并且还放出了一条大家没见过的小龙的照片，不是“水、火、土”龙，更加不是远古龙，不知道这条小龙击杀之后会产生什么样的效果了，看尾巴上有三个孔，难道是会增加“水火土”三条龙的全部属性吗?不知道在即将更新的版本之中会不会上线。

更令人兴奋的是春节前后上线的无限火力模式中将会解禁所有英雄，这一次不会再出现有禁用英雄的情况，相信有不少玩家也了解到在去年的无限火力模式中有些英雄是会被禁选的，比如琴瑟仙女。作为一个临时的补偿决定，拳头表示他们没有对于目前版本的无限火力做足够的测试，因此可能会出现一些bug和奇怪的互动，因此他们很可能会在活动中Ban掉一些符文和英雄。

预测时间点：2019年春节期间

一般无限火力一年会回归一次，去年是在6月底回归的，所以预计今年也会在春节回归一次，毕竟春节玩家回归量比较大，当然实际时间还是要看官方安排，目前正在进行中的轮换模式是极限闪击，作为冰雪节特别版本也加入了无限火力大逃杀剧本，大家可以先去体验体验。

无限火力英雄的等级最高是30级，不过在游戏中英雄等级升到18级的时候技能点就不会再获取了，但是随着等级的提升人物的各方面属性将会随着等级提升的。也正因为如此，这个模式中生命值和伤害会大幅度提升，所有单位的生命值和伤害都将会乘以1000，之所以会做出这个举动也是想让玩家们在游戏中各种体验更爽，但是游戏中各种单位的实际生命值和伤害不受影响的。另外，在这一次即将开发的无限火力模式红将会有三个绚丽夺目的召唤师击杀头像登场，这个头像是可以在游戏中购买的，在佩戴之后在游戏中击杀人物之后将会出现特效，视觉效果也会变得非常好。是不是非常期待?