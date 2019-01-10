刺客信条奥德赛越级杀佣兵技巧是什么 越级杀佣兵攻略详解

2019-01-10 15:29:30 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在游戏刺客信条奥德赛中的佣兵在游戏中是很强的敌人，不少玩家在遇到他们之后往往会因为等级不够而被佣兵打败，那么刺客信条奥德赛越级杀佣兵方法技巧是什么样子的呢?下面小编就为大家带来《刺客信条奥德赛》越级杀佣兵方法介绍，希望能帮到大家。

将其引到粮仓附近，然后点燃粮仓，游戏将无视等级差异对敌人造成巨量伤害。

我在18级的时候在阿提卡发现50级艾克齐亚斯和“明澈”(自称和美杜莎交过手带珀耳修斯头冠那个女佣兵)，先用弓箭把他们引到粮仓附近搜索然后扔火把点燃粮仓，两次就搞定了。

此方法适用于噩梦难度，是目前为止我发现的最安全，效率最高的佣兵阶级升级方法。

其他的方法诸如武器点火(或者火把)，踢人或者高低差死都缺乏一定的可操作安全性，20级以上基本上踢不动，如果敌人比你的等级高很多，一击就能让你空血，容错率很低。即使让他们烧起来也很难让他们从高处坠落，也无法踢飞他们，更不用说5级通缉的时候5个佣兵来围捕你。

此方法还可以团灭来追捕你的赏金猎人。

当然想硬刚的话只要差距不超过10级，还是有机会的。我曾经一周目用姐姐把高10级的有见识的渔夫干掉，只要耐心点，不要一位进攻，适当的射箭爆头或者格挡和闪避攒怒气值，砍了有10几分钟吧，还是能搞定的。

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