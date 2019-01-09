荣耀畅玩8a怎么设置熄屏时钟 熄屏时钟设置方法教学

2019-01-09 17:43:25 来源：91单机游戏 编辑：NO

荣耀畅玩8a熄屏时钟是荣耀畅玩8a的一个特色功能，很多刚入手这款手机的小伙伴还不清楚熄屏时钟这个功能怎么使用？下面下面就一起跟小编来了解一下吧!

荣耀畅玩8a熄屏时钟怎么设置?还不知道方法的朋友们，下面好特游戏小编就为大家带来设置熄屏时钟教程，接着往下看吧。荣耀畅玩8a怎么设置熄屏时钟?

1、首先点击进入荣耀畅玩8a手机的桌面，点击进入桌面上的【设置】，

2、在设置页面点击进入【安全和隐私】，

3、可以找到【锁屏和密码】，点击打开，

4、接下来点击进入【灭屏显示】，

5、最后点击打开立即启用后面的开关即可，我们还可以点击下面的开始时间、结束时间对开始和结束的时间进行设置，这样手机在指定的时间就会自动开启熄屏时钟了。

以上就是荣耀畅玩8a怎么设置熄屏时钟全部内容！